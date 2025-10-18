ETV Bharat / state

ધનતેરસ સાથે ભગવાન ધનવંતરીનો ખાસ સંબંધ, અચ્યુત-અનંત અને ગોવિંદના સ્મરણની અનોખી પ્રથા

ધનતેરસ માત્ર લક્ષ્મી પૂજન જ નહીં, પણ ભગવાન ધનવંતરી સાથે ખાસ સંબંધ ધરાવે છે, જાણો સનાતન ધર્મ પરંપરા...

ધનતેરસ સાથે ભગવાન ધનવંતરીનો સંબંધ
ધનતેરસ સાથે ભગવાન ધનવંતરીનો સંબંધ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 9:20 AM IST

Updated : October 18, 2025 at 9:30 AM IST

જૂનાગઢ : આજે ધનતેરસ તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. શાશ્વત સનાતન ધર્મની કેટલીક પરંપરા અનુસાર ભગવાન વિષ્ણુના અવતાર તરીકે ભગવાન ધનવંતરીની આજે પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છ. ભગવાન ધનવંતરીને આયુર્વેદના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેથી આજના દિવસે ધનવંતરીની પૂજા કરનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિના આયુષ્ય અને આરોગ્યમાં વધારો થાય છે.

ભગવાન ધનવંતરીની પૂજા સાથે ધનતેરસની ઉજવણી

ધનતેરસ સાથે ભગવાન ધનવંતરીનો ખાસ સંબંધ (ETV Bharat Gujarat)

દિવાળીના તહેવારનો પ્રથમ અને સૌથી મોટો તહેવાર એટલે ધનતેરસ. આજે વાઘબારસ અને ધનતેરસની તિથિ એક સાથે છે. આજે લક્ષ્મી પૂજન કરીને ધનતેરસનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ સાથે જ ભગવાન વિષ્ણુના અવતારરૂપે ભગવાન ધનવંતરીની આજના દિવસે વિશેષ પૂજા થતી હોય છે.

ભગવાન ધનવંતરીની પૂજા
ભગવાન ધનવંતરીની પૂજા (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાન ધનવંતરીની કથા : સતયુગમાં અમૃત કુંભ લઈને ભગવાન ધનવંતરી સ્વયં પ્રગટ્યા હતા. તેથી ધનતેરસના દિવસે ભગવાન ધનવંતરીની સાથે આયુર્વેદના તબીબો આયુષ્ય અને આરોગ્ય સારું રહે તે માટે વિવિધ જડીબુટ્ટી દ્વારા યજ્ઞ કરીને ધનતેરસની ઉજવણી કરતા હોય છે. શાશ્વત સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર ધનતેરસના દિવસે અચ્યુત, અનંત અને ગોવિંદ આ ત્રણ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કોઈ પણ કોઈપણ વ્યક્તિના આરોગ્ય અને આયુષ્ય માટે લાભકારી માનવામાં આવે છે.

મહાલક્ષ્મીનું પૂજન
મહાલક્ષ્મીનું પૂજન (ETV Bharat Gujarat)

મહાલક્ષ્મીના પૂજનનું પણ મહત્વ : ધનતેરસના દિવસે મહાલક્ષ્મીના પૂજનનું પણવિશેષ મહત્વ છે. ભગવાન ધનવંતરી જે અમૃત કુંભ લઈને પ્રગટ થયા હતા, તે કુંભમાં આરોગ્ય સુખ-સંપદાની સાથે લક્ષ્મી પણ હતા. જેથી આજના દિવસે સનાતન ધર્મને અનુસરતા લોકો પોતાના ઘરમાં લક્ષ્મીજીનું સ્થાપન કરીને ત્રણ દિવસ સુધી લક્ષ્મી પૂજન કરીને હિંદુ પરંપરાને આસ્થા સાથે નિભાવે છે. જેમાં સુવર્ણ ચાંદી કે ચલણને મૂકીને તેની પૂજા થતી હોય છે. આ પ્રકારની પરંપરા સનાતન ધર્મમાં હજારો વર્ષો પૂર્વેથી પ્રસ્થાપિત થઈ છે, જે આજે આધુનિક યુગમાં પણ જળવાતી જોવા મળે છે.

Last Updated : October 18, 2025 at 9:30 AM IST

LORD DHANVANTARI PUJA
LAKSHMI PUJA
ભગવાન ધનવંતરી
મહાલક્ષ્મી પૂજન
DHANTERAS 2025

