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ધનરાજ નથવાણી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડશે, સમાજવાદી પાર્ટી તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવી

સમાજવાદી પાર્ટીની જાહેરાત સાથે જ પ્રોફેસર રામ ગોપાલ યાદવ અને ધનરાજ પરિમલ નથવાણીએ લખનૌમાં અખિલેશ યાદવની હાજરીમાં રાજ્યસભા માટે નોમિનેશન ભર્યું હતું.

ધનરાજ નથવાણી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડશે
ધનરાજ નથવાણી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 12:04 PM IST

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અમદાવાદ: રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઇને સમાજવાદી પાર્ટીએ પોતાના બે ઉમેદવારોનું નોમિનેશન કરાવ્યું છે. આ પહેલા પાર્ટી તરફથી ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પ્રોફેસર રામ ગોપાલ યાદવ અને ધનરાજ પરિમલ નથવાણીને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા હતા. સમાજવાદી પાર્ટીની જાહેરાત સાથે જ પ્રોફેસર રામ ગોપાલ યાદવ અને ધનરાજ પરિમલ નથવાણીએ લખનૌમાં અખિલેશ યાદવની હાજરીમાં રાજ્યસભા માટે નોમિનેશન ભર્યું હતું.

કોણ છે ધનરાજ પરિમલ નથવાણી?

ધનરાજ પરિમલ નથવાણી ભારતના યુવા ઉદ્યોગપતિ અને રમતગમત સંચાલક છે. તેઓ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડમાં ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટનું પદ સંભાળે છે અને ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ છે. ધનરાજ નથવાણી દ્વારકાશીધ મંદિર વહીવટી સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ, જામનગર ફૂટબોલ એસોસિએશનના અધ્યક્ષ પણ છે.

16 ઓક્ટોબરે થશે મતદાન

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઉત્તર પ્રદેશમાં 16 ઓક્ટોબરે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મતદાન થશે. ચૂંટણી કાર્યક્રમ અનુસાર, 6 ઓક્ટોબરે નોમિનેશન દાખલ કરવાની અંતિમ તારીખ હશે. નોમિનેશન પત્રની તપાસ 7 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવશે. તે બાદ 16 ઓક્ટોબરે મતદાન યોજાશે. મતદાનનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા 19 ઓક્ટોબર સુધી પૂર્ણ કરી લેવામાં આવશે.

ધનરાજ નથવાણીના પિતા પરિમલ નથવાણી પણ છે સાંસદ

ધનરાજ નથવાણીના પિતા પરિમલ નથવાણી પણ ઝારખંડથી રાજ્યસભાના સાંસદ છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડમાં કોર્પોરેટ અફેર્સના ડાયરેક્ટર પરિમલ નથવાણી ભારતીય કોર્પોરેટ અને રાજકીય જગતમાં ખાસ ઓળખ ધરાવે છે.

ધનરાજ નથવાણીના પિતા પરિમલ નથવાણી ઝારખંડ અને આંધ્ર પ્રદેશના રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે કામ કર્યા છે. 2008માં પ્રથમ વખત ઝારખંડથી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે રાજ્યસભા પહોંચ્યા હતા. 2014માં ઝારખંડથી બીજી વખત રાજ્યસભા માટે ચૂંટાયા હતા. 2008થી 2020 સુધી રાજ્યસભામાં તેમને પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. 2020માં તેમણે YSR કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પ્રવેશ કર્યો અને આંધ્ર પ્રદેશથી રાજ્યસભા પહોંચ્યા હતા, તેમનો કાર્ય કાર્યકાળ 2020થી 2026 સુધી રહ્યો છે.

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