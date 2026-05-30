પોલીસની પિસ્તોલ ઝૂંટવી ભાગવાનો પ્રયાસ કરનાર ધમો બારડ ઝડપાયો: 10 વર્ષમાં 33થી વધુ ગુનાઓ, હત્યાથી GCTOC સુધીનો કાળો ઇતિહાસ

Published : May 30, 2026 at 7:46 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે શહેરના કુખ્યાત અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા આરોપી ધર્મેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે ધમો ઉર્ફે અભેસિંહ બારડની ધરપકડ કરી છે. કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ગુનામાં ફરાર જાહેર કરાયેલા ધમો બારડને સાયન્સ સિટી રોડ પર આવેલી ટેરાજો હોટલમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે ધમો બારડ હોટલ ટેરાજોમાં રોકાયો છે. જેના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે તાત્કાલિક રેડ કરીને તેને કસ્ટડીમાં લીધો હતો. જોકે ધરપકડ બાદ પોલીસ તેને સરકારી વાહનમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કચેરી લઈ જઈ રહી હતી ત્યારે ઓક્સિજન પાર્ક નજીક તેણે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ધમા બારડે પોતાની ધરપકડમાંથી છૂટવા માટે પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલો કર્યો હતો અને પોલીસની પિસ્તોલ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઝપાઝપી દરમિયાન પિસ્તોલમાંથી એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ થયું હતું, જેમાં ધમો બારડના ડાબા પગના પંજામાં ગોળી વાગી હતી. ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં તેને તાત્કાલિક સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. સારવાર પૂર્ણ થયા બાદ તેની સત્તાવાર ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

આ સમગ્ર ઘટના બાદ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં ધમો બારડ વિરુદ્ધ સરકારી ફરજમાં અવરોધ, પોલીસ પર હુમલો અને અન્ય ગંભીર કલમો હેઠળ વધુ એક ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

10 વર્ષથી ગુનાખોરીની દુનિયામાં સક્રિય

ધમો બારડનું નામ અમદાવાદ પોલીસ માટે અજાણ્યું નથી. છેલ્લા એક દાયકામાં તેની સામે હત્યા, હત્યાના પ્રયાસ, અપહરણ, લૂંટ, ખંડણી, દારૂના ગુના, હથિયારો સાથેના ગુના અને સંગઠિત ગુનાખોરી સહિત 33થી વધુ કેસ નોંધાયેલા છે.

વર્ષ 2015 : હત્યાના કેસથી શરૂઆત

ધમો બારડનું નામ પ્રથમ વખત ગંભીર રીતે બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા હત્યાના કેસમાં સામે આવ્યું હતું. IPC કલમ 302 સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ જ વર્ષે કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ પણ કાર્યવાહી થઈ હતી.

વર્ષ 2016 : મારામારી અને ધમકીઓ

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારી, ધમકી અને તોડફોડના કેસ નોંધાયા. દારૂ સંબંધિત ગુનાઓમાં પણ તેનું નામ સામે આવતું રહ્યું.

વર્ષ 2017 : હત્યાના પ્રયાસ, અપહરણ અને લૂંટ

આ વર્ષ ધમો બારડ માટે સૌથી વધુ વિવાદાસ્પદ રહ્યું. તેની સામે હત્યાના પ્રયાસ, અપહરણ, લૂંટ, આર્મ્સ એક્ટ અને ધમકી સહિતના અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયા. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ આ સમયગાળા દરમિયાન તે વિસ્તારના કુખ્યાત તત્વ તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો.

વર્ષ 2019 : ધમકીના કેસ

કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા નામે ધમકી આપવા અને ગાળાગાળી સંબંધિત બે અલગ અલગ કેસ નોંધાયા.

વર્ષ 2020 : PASA સુધી પહોંચી કાર્યવાહી

મારામારી, ધમકી અને પ્રોહિબિશનના કેસો વચ્ચે ધમો બારડ સામે બે વખત PASA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. પોલીસના રેકોર્ડમાં તે હેબિચ્યુઅલ ઓફેન્ડર તરીકે નોંધાયો.

વર્ષ 2021 : ટોળાશાહી અને ગુનાહિત કાવતરાં

કૃષ્ણનગર અને નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ટોળાશાહી, ધમકી, મારામારી અને ગુનાહિત કાવતરાના કેસ નોંધાયા.

વર્ષ 2022 : હથિયારો સાથે ઝડપાયો

ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનમાં આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ બે ગંભીર કેસ નોંધાયા. ઉપરાંત નિકોલ અને કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અલગ અલગ ગુનાઓ નોંધાયા.

વર્ષ 2023 : ખંડણી અને લૂંટના કેસ

વિવેકાનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ખંડણી માંગવા અને ધમકી આપવાના ગુનાઓ નોંધાયા. જ્યારે કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ અને ધાકધમકીના કેસોમાં તેનું નામ સામે આવ્યું.

વર્ષ 2024 : GCTOC સુધી પહોંચેલી ગુનાખોરી

ડભોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ અને હથિયારો સાથે હુમલાના કેસમાં નામ ખુલ્યું. ત્યારબાદ કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસમાં ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ (GCTOC) લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. સંગઠિત ગુનાખોરી સામે વપરાતા આ કડક કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી થવી તેના ગુનાહિત નેટવર્કની ગંભીરતા દર્શાવે છે.

અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના PI વી.બી. આલે જણાવ્યું હતું કે, કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનના ગુનામાં ફરાર આરોપી ધર્મેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે ધમા બારડ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળતા તેને સાયન્સ સિટી રોડની હોટલમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. આરોપીએ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કરીને પોલીસ પર હુમલો કર્યો અને પિસ્તોલ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઝપાઝપી દરમિયાન તેને ઇજા પહોંચી હતી. આરોપી સામે અગાઉ પણ અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે અને તેના ગુનાહિત નેટવર્ક સહિતના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

હવે તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધશે કે તેની સાથે અન્ય કોણ કોણ સંકળાયેલા છે અને તે કયા ગુનાહિત નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો હતો.

