દક્ષિણ ગુજરાતમાં વીજ સંકટ વચ્ચે રાહત, DGVCLએ પાવરકાપ તાત્કાલિક અસરથી રદ કર્યો
સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગત માટે એક ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ અને રાહતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Published : October 23, 2026 at 4:06 PM IST
સુરત: ગુજરાતમાં વીજળીની માંગમાં વધારો થતા ઔદ્યોગિક અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજ કાપની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની દ્વારા ઉદ્યોગો પર લાદવામાં આવેલો 8 કલાકનો વીજકાપ અને સ્ટેગર ડેની વ્યવસ્થા રદ કરવામાં આવી છે. વિરોધ થતા સાંજના 4થી રાત્રિના 12 વાગ્યા સુધીનો વીજકાપ પાછોં ખેંચી લેવાયો છે.
દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (DGVCL) દ્વારા ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો માટે અગાઉ જાહેર કરાયેલ 'સ્ટેગર ડે' તેમજ વીજ કાપની વ્યવસ્થાને આજથી તાત્કાલિક અસરથી રદ કરી દેવામાં આવી છે.
સ્ટ્રેગર ડે વીજ કાપ રદ
સુરતમાં ઉદ્યોગો દ્વારા સતત કરવામાં આવી રહેલા વિરોધ અને રજૂઆતો બાદ સરકાર દ્વારા આ મોટો અને મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હાયર ઓથોરિટીની સૂચના અનુસાર, સાંજના 4:00 વાગ્યાથી લઈને રાત્રિના 12:00 વાગ્યા સુધી ઔદ્યોગિક ફીડરો પર લાદવામાં આવતો પાવરકાપ સંપૂર્ણપણે પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે. હવેથી તમામ ઔદ્યોગિક ફીડરો પર વીજ પુરવઠો કોઈપણ પ્રકારના વિક્ષેપ વિના સતત અને નિયમિત ચાલુ રહેશે.
ઉદ્યોગ જગતને રાહત
સામી દિવાળીએ વીજળીની આ મોટી રાહત મળવાને કારણે સુરતના ઉદ્યોગ જગતમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. આ અંગે સચીન GIDC એસોસિએશનના મહેન્દ્ર રમોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં DGVCL તરફથી એવી સત્તાવાર સૂચના આપવામાં આવી છે કે દિવાળી સામે હોવાથી ઉદ્યોગ એકમોને આપવામાં આવતો 4થી 12 વાગ્યા સુધીનો સ્ટેગર ડે અને પાવરકાપ રદ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં ઉદ્યોગો સામે દિવાળીનો મોટો તહેવાર છે અને આ સમયે વીજ કાપ હટાવવા બાબતે સરકારે જે આગવું પગલું ભર્યું છે, તે બદલ અમે સરકારને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ."
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