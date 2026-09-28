સાબરકાંઠાઃ હિંમતનગરમાં DGP Cup 2026નો ભવ્ય પ્રારંભ
સાબરકાંઠા પોલીસના યજમાન પદે રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધાનો શાનદાર પ્રારંભ થયો છે.
Published : September 28, 2026 at 11:05 PM IST
સાબરકાંઠાઃ હિંમતનગરના સાબર સ્ટેડિયમ ખાતે DGP Cup 2026નો શાનદાર અને ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. આ વખતે સાબરકાંઠા પોલીસના યજમાનપદે રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધાનું ગુજરાત પોલીસ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં ગુજરાત પોલીસની રાજ્ય કક્ષાની સ્પર્ધાઓનો આજથી શાનદાર શુભારંભ થયો છે. હિમતનગરના સાબર સ્ટેડિયમ ખાતે ‘DGP Cup 2026’નો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. ગુજરાત પોલીસના 26 જિલ્લાની ટીમના ખેલાડીઓ આ સ્પર્ધામાં જોડાયા છે. ગાંધીનગર રેન્જ આઇજીના હસ્તે તેનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. રેન્જ આઈજીએ આવનારા સમયમાં એશિયન ગેમ્સ સહિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સફળ થવાની શુભકામના પાઠવી હતી
પોલીસ કર્મચારીઓમાં ફિટનેસ, ટીમ સ્પિરીટ અને ભાઈચારો વધે તે હેતુથી DGP Cup 2026નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યક્રમમાં ગાંધીનગર રેન્જ IG વિરેન્દ્રસિંહ યાદવે ઉપસ્થિત રહીને ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.
સાબરકાંઠા પોલીસના યજમાનપદે યોજાયેલી આ સ્પર્ધામાં રાજ્યભરના 26 જિલ્લાઓમાંથી પોલીસકર્મીઓ અને ખેલાડીઓ જોડાયા છે. આ મહાકુંભનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય માત્ર વિજય મેળવવાનો નથી પરંતુ પોલીસ વિભાગ માં ફિટનેસ, ટીમ સ્પિરિટ અને પરસ્પર ભાઈચારો વધારવાનો છે. આ ભવ્ય રમતગમત મહોત્સવના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ગાંધીનગર રેન્જ આઇજી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવે ઉત્સાહ વધારી પોલીસ વિભાગમાં રમતગમતના મહત્વ વિશે ખાસ ભાર મૂક્યો હતો તેમજ આવનાર સમયમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પણ સફળ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી તેમજ એશિયન ગેમ્સ માટે સફળ થવાનો આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો
આ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારા પોલીસ જવાન રાહુલ ડામોરનું કહેવું છે કે, સાબરકાંઠા પોલીસ દ્વારા ઉત્તમ આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. રમતવીરો માટે તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. સાથે જ તેમણે આગામી સમયમાં યોજનારા એશિયન ગેમ્સમાં પણ આ સ્પર્ધાથી ફાયદો થશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.
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