જૂનાગઢ: ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનો આજથી પ્રારંભ, 36KM માર્ગ પર ભક્તિમય માહોલ; સાધુ-સન્યાસીઓએ આપ્યો આખરી ઓપ
આજે મધ્યરાત્રીએ 12 વાગ્યાથી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનો વિધિવત પ્રારંભ થશે.
Published : November 20, 2026 at 9:59 AM IST
જૂનાગઢ: આજે મધ્યરાત્રીએ 12 વાગ્યાથી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમાનો વિધિવત પ્રારંભ થશે. પરિક્રમા શરૂ થાય તે પહેલાં દેશભરમાંથી આવેલા નાગા સન્યાસીઓએ પરિક્રમા માર્ગ પર ધૂણા ધખાવી છે અને આવનારા ભાવિકો માટે દર્શનની સાથે ભોજન-પ્રસાદની સ્વયંભૂ વ્યવસ્થા પણ કરી છે. આજે મધ્યરાત્રીએ સન્યાસીઓ દ્વારા પરિક્રમા માર્ગનું વિધિવત પૂજન કરવામાં આવ્યા બાદ પરિક્રમા શરૂ થશે.
36KMના માર્ગ પર ભક્તિમય માહોલ
સમગ્ર દેશના વિવિધ ધાર્મિક સ્થાનોમાંથી આવેલા નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા પરિક્રમાના 36KM માર્ગમાં ધૂણા ધખાવીને ભવનું ભાથું બાંધવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે વિશેષ આયોજન કરાયું છે. ભારત અને વિશ્વમાં સનાતન ધર્મની પરિક્રમા અનેક સ્થળોએ થાય છે, પરંતુ વિશ્વમાં એકમાત્ર ગિરનારની પરિક્રમાને 'પાવનકારી લીલી પરિક્રમા' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લોકમાન્યતા અનુસાર, 33 કોટિ દેવતાઓ અને સ્વયં મહાદેવ સાધુ-સંન્યાસી કે ભાવિકના રૂપમાં આ પરિક્રમા પૂર્ણ કરે છે. આ પવિત્ર અવસરને ભાવિકો ભક્તિભાવપૂર્વક માણી શકે તે માટે સન્યાસીઓ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
નાગા સન્યાસીઓએ ભાવિકોને આપ્યો આવકાર
ઉજ્જૈન અને ઉત્તરાખંડ સહિતના તીર્થધામોમાંથી પધારેલા નાગા સન્યાસીઓએ ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં આવતા દરેક શ્રદ્ધાળુઓને આવકારીને પરિક્રમામાં જોડાવા ભાવભર્યું આમંત્રણ આપ્યું છે. ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આ પરિક્રમાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. શિવસ્વરૂપ ગણાતા નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા ભોજન-પ્રસાદનો એક અંશ પણ પ્રાપ્ત થાય, તો તે અત્યંત પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. ભાવિકોની પરિક્રમા ધાર્મિક મનોકામના સાથે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય તે માટે નાગા સન્યાસીઓ દ્વારા પ્રસાદ સહિતની તમામ વ્યવસ્થાઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવે છે.
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