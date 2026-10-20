યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે દશેરા પર્વની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી; રાજાધિરાજે શ્રીરામ સ્વરૂપે આપ્યા દર્શન
દશેરા પર્વે ભગવાનના સોનાના શસ્ત્રો અને આયુધોની શોભાયાત્રા કાઢી વિધિવત રીતે પૂજન કરવામાં આવ્યું
Published : October 20, 2026 at 11:07 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે દશેરા પર્વની શ્રદ્ધાપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી, જે નિમિત્તે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાનને શ્રીરામજીનો શણગાર ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. દશેરા પર્વે ભગવાનના સોનાના શસ્ત્રો અને આયુધોની શોભાયાત્રા કાઢી વિધિવત રીતે પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે ભગવાન પાલખીમાં બિરાજમાન થઈ વિધિવત રીતે પોતાની કલાઈ પર બાંધેલી રાખડી છોડવા ગયા હતા.
રાજાધિરાજે ધારણ કર્યુ શ્રીરામનું સ્વરૂપ
અસત્ય પર સત્યના વિજયના પ્રતિક દશેરા પર્વે ભગવાન રણછોડરાયજી શ્રીરામ સ્વરૂપે બિરાજમાન થયા હતા. ભગવાનને સોનાના અલંકાર આભૂષણ ધરાવાયા હતા. તેમજ સોનાના આયુધો જેવા કે ધનુષ બાણ, ઢાલ, તલવાર, કટારી વગેરે રણછોડરાયજીને તિલક કરી ધરાવાયા હતા. શ્રીરામના સ્વરૂપમાં ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
શોભાયાત્રા યોજી સોનાના આયુધોનું પૂજન કરાયુ
દશેરા પર્વ નિમિત્તે આજે ભગવાન રણછોડરાયજીના સોનાના શસ્ત્રો તેમજ આયુધોની ઢોલ નગારા સાથે વાજતે ગાજતે પાલખીમાં શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. જેને પવિત્ર ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરાવાયુ હતું.જે બાદ શોભાયાત્રા મંદિરમાં પરત ફરી હતી.પરત આવ્યા બાદ રણછોડરાયજી સન્મુખ શાત્રોકત વિધિથી આયુધો અને શસ્ત્રોની પૂજા કરવામાં આવી હતી.
રાજાધિરાજ પાલખીમાં બિરાજમાન થઈ રાખડી છોડી
દશેરા પર્વ પર સાંજે શ્રીજી પાલખીમાં બિરાજમાન થઈ પોતાની કલાઈ પર બાંધેલી રાખડી શમી વૃક્ષ નીચે છોડવા જાય છે. યાત્રાધામ જય રણછોડ અને હાથી ઘોડા પાલખી જય કન્હૈયાલાલકી ના નાદથી ગુંજી ઉઠે છે. ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકો ધન્યતા અનુભવે છે.
રાજાધિરાજને શ્રીરામ સ્વરૂપે શ્રૃંગાર કરાય છે : પૂજારી
મંદિરના પૂજારી સંજય સેવકે જણાવ્યુ હતુ કે, દશેરા ખૂબ જ ધામધૂમથી રણછોડરાયજી મંદિરમાં ઉજવવામાં આવે છે. આજના જે ઠાકોરજીના શ્રૃંગાર છે રાજાધિરાજના શ્રીરામ સ્વરૂપે કરવામાં આવે છે.સોનાના શસ્ત્રો ધરાવવામાં આવે છે.ધનુષ,બાણ,તલવાર અને ઢાલ સહિત રાજાધિરાજ રામ સ્વરૂપે ઉભા છે અને ભાવિક ભક્તો દર્શન કરે છે. નવરાત્રિના નવ દિવસ જે ભગવાનને મંદિરમાં જવારા ધરાવવામાં આવે છે એ જવારા આજે ભગવાન મસ્તક ઉપર ધારણ કરી અને શમીના વૃક્ષ નીચે દક્ષિણ દિશા તરફ શમીના વૃક્ષ નીચે રાખડી છોડવા જાય છે.આજે ભગવાન નગરમાં સર્વે ભક્તોને દર્શન આપશે અને ભાવિક ભક્તો આ યાત્રામાં જોડાય છે. ડાકોરમાં ભગવાન આજે પાલખીમાં હાથી પર બિરાજમાન થઈને ભક્તોને દર્શન આપે છે. આજના આ દર્શન રામ કૃષ્ણના સમન્વયના સુંદર દર્શન છે.
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