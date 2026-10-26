યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે શરદપૂર્ણિમાની ભક્તિમય ઉજવણી, દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા
સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે શરદપૂર્ણિમાની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
Published : October 26, 2026 at 2:48 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર ખાતે શરદપૂર્ણિમાની ભક્તિપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ રાજાધિરાજના દર્શનનો લાભ લીધો હતો. વહેલી સવારે મંગળા આરતીમાં હજારો ભક્તોએ ઉપસ્થિત રહી રણછોડરાયજીના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. ડાકોર ખાતે પૂનમના દર્શનનું વિશેષ મહત્વ હોઈ પૂનમે વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે ઉમટે છે.
ભગવાનને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો
રણછોડરાયજી મંદિરમાં શરદપુર્ણિમાની ભક્તિમય ઉજવણી કરવામાં આવી છે. જે નિમિત્તે ભગવાન રણછોડરાયજીને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે. રત્ન જડિત પ્રાચીન મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવ્યો છે. ભગવાનને ચાંદીના આભૂષણો તેમજ દાંડિયા ધારણ કરાવી રાસબિહારી સ્વરૂપ શ્રૃંગાર કરવામાં આવે છે. તેમજ ચંદ્રમાની શીતળ ચાંદનીમાં ભગવાનને દૂધપૌવા તેમજ છપ્પન ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. સાથે જ મંદિરમાં રાસોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
પુનમના દર્શનનું વિશેષ મહત્વ
ડાકોર ખાતે પૂનમના દિવસે ભગવાન રણછોડરાયજીના દર્શનનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. ભાવિકો પુનમ ભરવાની માનતા રાખતા હોય છે, જે માનતા પુર્ણ થતા ભાવિકો પૂનમના દિવસે પગપાળા ડાકોર પહોંચી ભગવાનના દર્શન કરે છે, જેને લઈ ડાકોર ખાતે દર પૂનમે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શન માટે ઉમટે છે જ્યાં તેઓ રાજાધિરાજ ભગવાન રણછોડરાયજીના શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે.
રાજાધિરાજને વર્ષમાં ત્રણ વખત ધારણ કરાવાતો મોટો મુગટ ધારણ કરાવાયો : પૂજારી
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યુ હતું કે, આજે આસો સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભાવિકો દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવે છે. આજે લાખોની સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ દર્શન કરવા આવેલા છે.આજનું વિશેષ મહત્વ એ છે કે આજે સવા લાખનો મુગટ ધારણ કરવામાં આવ્યો છે, જે વર્ષો જૂનો છે. પરંપરા અનુસાર વર્ષમાં ત્રણ વખત એ મુગટ ધારણ કરવામાં આવતો હોય છે. એક જન્માષ્ટમીના દિવસે, એક આસો સુદ પૂર્ણિમા અને ભગવાન જ્યારે દ્વારિકાથી અહી આવ્યા કારતક સુદ પૂનમ ત્યારે ભગવાનને આ મુગટ ધારણ કરાવવામાં આવતો હોય છે. આજે પૂનમ ભરી દર્શન કરી વૈષ્ણવો ધન્યતા અનુભવે છે.
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