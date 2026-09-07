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શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, વહેલી સવારે 4 વાગ્યે ખૂલ્યા મંદિરના દ્વાર

શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, 'હર હર મહાદેવ'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું પ્રભાસ તીર્થ

શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર
શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 8:30 AM IST

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ગીર સોમનાથ: પવિત્ર શ્રાવણ માસના અંતિમ સોમવારે પ્રથમ જ્યોતિર્લિગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન માટે ભક્તોનો ભારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી શ્રદ્ધાળુઓ સોમનાથ પહોંચ્યા હતા. ભક્તોની આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના દ્વાર સવારે 4 વાગ્યે ખોલવામાં આવ્યા હતા.

ભગવાન સોમનાથમાં ભક્તોનો ભારે ધસારો

સોમનાથમાં શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે મંદિરના દ્વાર વહેલી સવારે 4 વાગ્યે દ્વાર ખુલતાની સાથે જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. વહેલી સવારથી મંદિર પરિસર અને દર્શન માર્ગ પર ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. હાથમાં બીલીપત્ર અને પૂજાની સામગ્રી સાથે આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા ‘હર હર મહાદેવ’ અને ‘જય સોમનાથ’ના નાદ કરવામાં આવતા સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું હતું. અનેક ભાવિકોએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.

શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

શ્રાવણના અંતિમ સોમવારનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ હોવાથી ભક્તોમાં દર્શનને લઈને ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. સોમનાથ મંદિર સહિત સમગ્ર પ્રભાસ તીર્થમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તિ અને આસ્થાનો માહોલ છવાયો હતો.

ભક્તોની મોટી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર પરિસર તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ચુસ્ત રાખવામાં આવી હતી. સુરક્ષા જવાનો અને સંબંધિત તંત્ર દ્વારા ભીડનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી શ્રદ્ધાળુઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી શકે.

આમ, શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે સોમનાથમાં આસ્થાનો મહાસાગર જોવા મળ્યો હતો અને ભક્તિમય માહોલ વચ્ચે હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા.

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