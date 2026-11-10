ઊંઝા ઉમિયાધામ ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપૂર, દર્શન માટે વહેલી સવારથી લાગી ભક્તોની કતાર
નવા વર્ષ નિમિત્તે ઊંઝા ઉમિયા માતાજીના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : November 10, 2026 at 4:51 PM IST
મહેસાણાઃ નવા વર્ષે મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. મોટા મંદિરોમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તોએ દર્શન માટે કતારો લગાવી છે. ઊંઝા ઉમિયાધામ મંદિર ખાતે પણ વહેલી સવારથી દર્શન માટે ભક્તોનું કીડિયારું ઉભરાયું હતું.
કડવા પાટીદાર સમાજના કુળદેવી એટલે ઉમિયા માતા અને ઊંઝા ઉમિયા માતાના મંદિરમાં દર્શન કરીને જ કડવા પાટીદારો નવા વર્ષની શરૂઆત કરે છે. કડવા પાટીદાર સમાજ ઉમિયા માતાજીના આશીર્વાદ મેળવીને નવા વર્ષનો પ્રારંભ કરે છે.
હિન્દુ પવિત્ર તહેવાર દિવાળી અને બેસતા વર્ષના પાવન અવસરે મહેસાણા જિલ્લાના ઊંઝા સ્થિત કડવા પાટીદારોના કુળદેવીમાં ઉમિયાના મંદિરે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી છે. નવા વર્ષ નિમિત્તે માતાજીના દર્શન કરવા માટે ભક્તો ભારે અધીરા બન્યા હતા, જેને લઈને વહેલી સવારથી જ ઉમિયાધામ ખાતે લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી.
ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યો અને વિદેશમાં વસતા કડવા પાટીદાર સમાજના લોકો માટે માં ઉમિયા આસ્થાનું મોટું કેન્દ્ર છે. કડવા પાટીદાર સમાજના લોકો આજના દિવસે પોતાના કુળદેવીના દર્શન કરીને પોતાના નવા વર્ષની મંગલમય શરૂઆત કરે છે. ભક્તોએ પરિવાર સાથે ઉમિયાધામ ખાતે શીશ ઝુકાવી, માં ઉમિયાના આશીર્વાદ મેળવીને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર 'જય ઉમિયા'ના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને નવા વર્ષનો અનેરો ઉત્સાહ ભક્તોમાં જોવા મળ્યો હતો.
આ પ્રસંગે ઊંઝા ઉમિયાધામના પ્રમુખ એમ.એસ. પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ધનતેરસથી માંડીને લાભ પાંચમ સુધી અંદાજિત 10 લાખથી વધુ ભક્તો મા ઉમિયાના દર્શન કરવા માટે આવે છે. તમામ દર્શનાર્થીઓના ભોજન, પાર્કિંગ સહિતની સુવિધાઓ ઊંઝા ઉમિયાધામ સંસ્થાન દ્વારા કરવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા આવીને સરળતાથી માતાજીના દર્શન કરી શકે તે પ્રકારની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી છે.
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