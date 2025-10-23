નૂતન વર્ષે જ અંબાજી મંદિરમાં સોનાનું ગુપ્ત દાન, માઇ ભક્તે 13 લાખ રૂપિયાનું સોનું દાન કર્યું

ETV Bharat / state

Published : October 23, 2025 at 3:41 PM IST

અંબાજી: વિશ્વપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર જગવિખ્યાત છે. વિશ્વભરમાંથી દર્શન માટે માઈભક્તો આવતા હોય છે ત્યારે બેસતા વર્ષે પણ અંબાના ધામમાં ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ અંબાજી માતાના દર્શનાર્થે મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. માતાના દર્શને આવતા માતાના ભક્તો સોના-ચાંદીનું દાન મા અંબાના ચરણોમાં કરતા હોય છે. નવા વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ એક માઈ ભક્ત દ્વારા મા અંબાના ચરણોમાં 100 ગ્રામ સોનુ ભેટ ધરવામાં આવ્યું છે.

ભક્ત દ્વારા પોતાનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યું હતું અને ગુપ્ત રીતે 100 ગ્રામ સોનું મા અંબાના ચરણોમાં ભેટ ધરવામાં આવ્યું હતું. જોકે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તનું નામ ગુપ્ત રાખીને સોનાનું દાન સ્વીકાર કરવામાં આવ્યું હતું. ભક્ત દ્વારા ગુપ્ત રીતે આપવામાં આવેલું આ સોનાનું દાન અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટના ટેમ્પલ ઈન્સ્પેક્ટર પ્રવીણભાઈ ગોસ્વામીએ સ્વીકાર્યું હતું.

અંબાજીમાં સોનાનું ગુપ્ત દાન (ETV Bharat Gujarat)

શક્તિ ભક્તિ અને આસ્થાના ત્રિવેણી સંગમ જગવિખ્યાત મા અંબાના ધામમાં રોજ રોજ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન માટે આવતા હોય છે. ત્યારે પોતાની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થતા ભક્તો સોના-ચાંદીના દાગીના સહિત રોકડ રકમનું દાન કરતા હોય છે. અગાઉ પણ મા અંબાના ચરણોમાં લાખોની કિંમતનું સોનું ભક્તો દાન કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે વધુ એક વાર નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસે જ 13 લાખનું સોનુ ભક્ત દ્વારા માતાજીને ભેટ ધરવામાં આવ્યું છે. જોકે અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટને મળતા સોનામાંથી અંબાજી માતાજીનુ મંદિર સોનાથી મઢવામાં આવી રહ્યું છે.

બનાસકાંઠામાં આવેલું મા અંબાનું ધામ એ ગુજરાતમાં પ્રથમ સુવર્ણ શિખર ધરાવતું પ્રથમ મંદિર છે. મુખ્ય શિખરના 61 ફૂટના ભાગને સોનાથી મઢી દેવામાં આવ્યું છે. જોકે બાકી રહેલા મંદિરના ભાગને સોનાથી મઢવા માટે 225 કિલો જેટલા સોનાની જરૂર છે. ત્યારે હાલ મંદિર ટ્રસ્ટ પાસે 50 કિલો સોનાનું દાન કરાયેલુ સોનું છે. જેથી આવનારા દિવસોમાં બાકીના મંદિરના ભાગને પણ સોનાથી મઢવાની કામગીરી કરવામાં આવનાર છે.

