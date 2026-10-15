દાહોદ: ફાયર બ્રિગેડના દુરૂપયોગનો વિવાદ વકર્યો, MLAના પુત્રને ₹25 હજારનો દંડ, કોંગ્રેસના સતત બીજા દિવસે ધરણાં પ્રદર્શન
ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના બંગલાની સફાઈ માટે નગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડનો ઉપયોગ કરવાના મામલે વિવાદ વકર્યો છે.
Published : October 15, 2026 at 1:43 PM IST
દાહોદ: જિલ્લાના દેવગઢ બારિયામાં ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના બંગલાની સફાઈ માટે નગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડનો ઉપયોગ કરવાના મામલે વિવાદ વકર્યો છે. સરકારી વાહનના કથિત દુરુપયોગને લઈને કોંગ્રેસ મેદાનમાં ઉતરી છે અને સતત બીજા દિવસે નગરપાલિકા ખાતે ધરણાં પ્રદર્શન યોજીને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. બીજી તરફ, નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે ધારાસભ્યના પુત્ર બળવંત ખાબડને નોટિસ ફટકારીને 25 હજાર રૂપિયાનો દંડ ભરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, દેવગઢ બારીઆ નગરપાલિકાના ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા ધારાસભ્ય બચુ ખાબડના બંગલાને ધોવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ મામલે વિવાદ સર્જાતાં કોંગ્રેસ દ્વારા નગરપાલિકા ખાતે ધરણાં પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યાં હતાં.
સમગ્ર મામલે કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠતાં નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર વૈશાલી નિનામાએ ધારાસભ્યના પુત્ર બળવંત ખાબડને નોટિસ પાઠવી છે. નોટિસમાં નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ 25 હજાર રૂપિયાનો દંડ ભરવા જણાવાયું છે. સાથે જ ત્રણ દિવસની અંદર દંડની રકમ જમા નહીં કરાવવામાં આવે તો નિયમો મુજબ કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.
બીજી તરફ, આ મામલે કોંગ્રેસ દ્વારા સરકારી સંપત્તિ અને સેવાઓનો અંગત હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે વિરોધ નોંધાવવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસની માંગ છે કે, સમગ્ર મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે અને જવાબદાર લોકો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
કોંગ્રેસે વધુમાં ચેતવણી આપી છે કે, જો જવાબદારો સામે કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં આંદોલનને વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે. આ સમગ્ર મામલે હવે નગરપાલિકાના વહીવટી તંત્ર દ્વારા આગળ શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે અને કોંગ્રેસની માંગ અંગે તંત્ર શું નિર્ણય લે છે, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.
હાલ તો ધારાસભ્યના બંગલાની સફાઈ માટે ફાયર બ્રિગેડના ઉપયોગનો મામલો રાજકીય વિવાદનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. એક તરફ નગરપાલિકા દ્વારા 25 હજાર રૂપિયાના દંડની નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ જવાબદારો સામે પોલીસ ફરિયાદ અને કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ પર અડગ છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે દંડની રકમ ભરવામાં આવે છે કે નહીં અને આ સમગ્ર મામલે વહીવટી તંત્ર આગળ કેવાં પગલાં ભરે છે.
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