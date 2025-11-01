AAPને ચૈતર વસાવા બાદ વધુ એક મજબુત આદિવાસી ચહેરો મળ્યો, BTPના પ્રદેશ પ્રમુખ જોડાયા AAPમાં
સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ આપમાં જોડાયા બાદ આદિવાસી સમુદાયમાંથી પણ એક મોટું નામ આમ આદમી પાર્ટીમાં સામેલ થયું છે.
Published : November 1, 2025 at 8:57 AM IST
હૈદરાબાદ: વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતભરમાં ચર્ચા જગાવી છે, અને આ પરીણામ બાદ પક્ષમાં નવો જુસ્સો છે, ત્યારે આપ પાર્ટી સતત પોતાનું સંગઠન વધારવા અને મજબૂત કરવાના પ્રયાસ કરી રહી છે.
તાજેતરમાં સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ આપમાં જોડાયા બાદ આદિવાસી સમુદાયમાંથી પણ એક મોટું નામ આમ આદમી પાર્ટીમાં સામેલ થયું છે. ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (BTP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર મેડા AAPમાં જોડાયા.
આમ આદમી પાર્ટી અને @ArvindKejriwal ની કામની રાજનીતિથી પ્રેરિત થઈને ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (BTP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર મેડા AAPમાં જોડાયા.— AAP Gujarat (@AAPGujarat) October 31, 2025
" આપ" ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ @isudan_gadhvi , ધારાસભ્ય @Gopal_Italia , ધારાસભ્ય @Chaitar_Vasava એ તેમનું પાર્ટીમાં સ્વાગત કર્યું. pic.twitter.com/qYWOOnUFIR
આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની ઉપસ્થિતિમા ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (BTP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર મેડા સહિત અન્ય કેટલાંક કાર્યકર્તાઓ પણ આપ પાર્ટીમાં જોડાયા છે. આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલ, ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં અને નવા જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓને આપ પાર્ટીમાં આવકાર આપ્યો હતો.
ગુજરાતમાં સતત મજબૂત બની રહ્યો છે AAP પરિવાર 💯— AAP Gujarat (@AAPGujarat) October 30, 2025
આમ આદમી પાર્ટીની કામની રાજનીતિથી પ્રેરિત થઈને પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશાબેન પટેલ આજે રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી @ArvindKejriwal જીની ઉપસ્થિતમાં વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા.
" આપ" ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ @isudan_gadhvi, ધારાસભ્ય… pic.twitter.com/LpXExvC4Ux
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 30 ઓક્ટોબરના રોજ પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ પણ અરવિંદ કેજરીવાલની ઉપસ્થિતિમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતાં, આપ સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આપનો ખેસ પહેરાવીને તેમને પાર્ટીમાં આવકાર આપ્યો હતો. આ પ્રસંગે ગુજરાત આપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવી, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા સહિતના આપના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, જીગીશા પટેલના આપ પક્ષમાં જોડાવવાથી મહિલા સંગઠન વધુ મજબૂત બન્યું છે.
