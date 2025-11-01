ETV Bharat / state

AAPને ચૈતર વસાવા બાદ વધુ એક મજબુત આદિવાસી ચહેરો મળ્યો, BTPના પ્રદેશ પ્રમુખ જોડાયા AAPમાં

સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ આપમાં જોડાયા બાદ આદિવાસી સમુદાયમાંથી પણ એક મોટું નામ આમ આદમી પાર્ટીમાં સામેલ થયું છે.

અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે જીગીશા પટેલ અને દેવેન્દ્ર મેડા
અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે જીગીશા પટેલ અને દેવેન્દ્ર મેડા (X/ @AAP Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 8:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરીને આમ આદમી પાર્ટીએ ગુજરાતભરમાં ચર્ચા જગાવી છે, અને આ પરીણામ બાદ પક્ષમાં નવો જુસ્સો છે, ત્યારે આપ પાર્ટી સતત પોતાનું સંગઠન વધારવા અને મજબૂત કરવાના પ્રયાસ કરી રહી છે.

તાજેતરમાં સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ આપમાં જોડાયા બાદ આદિવાસી સમુદાયમાંથી પણ એક મોટું નામ આમ આદમી પાર્ટીમાં સામેલ થયું છે. ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (BTP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર મેડા AAPમાં જોડાયા.

આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલની ઉપસ્થિતિમા ભારતીય ટ્રાઈબલ પાર્ટી (BTP)ના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ દેવેન્દ્ર મેડા સહિત અન્ય કેટલાંક કાર્યકર્તાઓ પણ આપ પાર્ટીમાં જોડાયા છે. આ પ્રસંગે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અરવિંદ કેજરીવાલ, ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં અને નવા જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓને આપ પાર્ટીમાં આવકાર આપ્યો હતો.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 30 ઓક્ટોબરના રોજ પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ પણ અરવિંદ કેજરીવાલની ઉપસ્થિતિમાં આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતાં, આપ સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આપનો ખેસ પહેરાવીને તેમને પાર્ટીમાં આવકાર આપ્યો હતો. આ પ્રસંગે ગુજરાત આપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈસુદાન ગઢવી, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, ધારાસભ્ય ગોપાલ ઈટાલિયા સહિતના આપના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં. કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે, જીગીશા પટેલના આપ પક્ષમાં જોડાવવાથી મહિલા સંગઠન વધુ મજબૂત બન્યું છે.

આ પણ વાંચો

  1. સુરેન્દ્રનગર: આમ આદમી પાર્ટીની કિસાન મહાપંચાયત, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું ‘ભાજપ અને કોંગ્રેસનો સબંધ પતિ-પત્ની જેવો’
  2. ચૈતર વસાવાની દાહોદના ડુંગરી ખાતે 'ગુજરાત જોડો' જનસભા, ભાજપ-કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમાં જોડાયા

TAGGED:

AAP
DEVENDRA MEDA JOIN AAP
BHARATIYA TRIBAL PARTY
ARVIND KEJRIWAL
AAP GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.