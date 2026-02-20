ETV Bharat / state

ઈન્ફોસિટી ખાતે ભાજપ અધ્યક્ષ નિતિન નબીને કહ્યું, 'ગુજરાતથી વિકાસ મોડેલની શરૂઆત થઈ અને જેના પ્રયોગો આજે અનેક રાજ્યોમાં થઈ રહ્યા છે'

ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે

ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે
ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે (BJP Gujarat/X)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 20, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ભાજપના નવનિયુક્ત રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીન ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતે આવ્યા છે. ગાંધીનગરની ઈન્ફોસિટી ખાતે આયોજિત બજેટ મીટમાં તેમણે રાજ્યના ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિસ્તૃત સંવાદ કર્યો. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રજૂ કરાયેલા તાજેતરના બજેટ મુદ્દે ચર્ચા કરતા તેમણે તેને “પ્રોગ્રેસિવ અને વિકાસ સુચક બજેટ” ગણાવ્યું.

ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નિતિન નબીને જણાવ્યું કે, તેઓ એવા પ્રદેશમાં આવ્યા છે જ્યાં વિકાસ મોડેલની શરૂઆત થઈ અને જેના પ્રયોગો આજે દેશના અનેક રાજ્યોમાં થઈ રહ્યા છે. 'ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ અને સૌ પ્રતિનિધિઓનું યોગદાન રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. અહીં વ્યવસાય માટે જે કમિટમેન્ટ છે, તે રાષ્ટ્રપ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા તરીકે દેખાય છે,' એમ તેમણે કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે પાર્ટી અધ્યક્ષ બન્યાને આજે એક મહિનો પૂર્ણ થયો છે અને આ અવસરે ગુજરાતની ધરતી પર આવવું ગૌરવની બાબત છે. “અમે એ પક્ષના છીએ જ્યાં ‘નેશન ફર્સ્ટ, પાર્ટી સેકન્ડ’નો સિદ્ધાંત છે,” એમ તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 12 વર્ષના કાર્યકાળનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, દેશમાં ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અને પારદર્શિતાના મોટા સુધારા થયા છે. જનધન યોજના હેઠળ કરોડો ખાતાઓ ખોલાવાયા અને લાખો કરોડોના ગેરકાયદે વ્યવહારોને એક ઝાટકે બંધ કરવામાં આવ્યા. અંતિમ વ્યક્તિ સુધી યોજનાઓ પહોંચાડવાનો વિઝન સફળ રહ્યો છે. વિશ્વમાં આર્થિક અસ્થિરતા વચ્ચે ભારત 7 ટકાના વિકાસ દર સાથે આગળ વધી રહ્યું છે અને મોંઘવારી પણ નિયંત્રણમાં છે, એમ તેમણે દાવો કર્યો. ગુજરાત હવે ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ જેવા નવા ક્ષેત્રોમાં પણ આગેવાની લઈ રહ્યું છે.

નવા સ્ટાર્ટઅપ, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ અને ડિફેન્સ સેક્ટરને બજેટમાં વિશેષ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. સુરતમાં ફ્રેટ કોરિડોરની જાહેરાતનો પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો અને જણાવ્યું કે ગુજરાતના પ્રોટેક્શન હાઉસ સહિત ઉદ્યોગોને તેનો સીધો લાભ મળશે. દિલ્લીમાં યોજાયેલી AI સમિટનો સંદર્ભ આપતા તેમણે કહ્યું કે ભારત કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક નેતૃત્વ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

અંતમાં તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશને સ્પષ્ટ વિઝન આપ્યું છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર ભારતની પ્રતિષ્ઠા સતત વધી રહી છે. હાલના સમયમાં તમામ રાજકીય પક્ષોએ રાષ્ટ્રીય હિતને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ તેવો સંદેશ પણ તેમણે આપ્યો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NITIN NABIN IN GUJARAT
BJP NEW PARTY PRESIDENT
NITIN NABIN
NITIN NABIN IN GANDHINAGAR
NITIN NABIN IN GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.