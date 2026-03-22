દેવભૂમિ દ્વારકા: ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, 5ની ધરપકડ

પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને CCTV કેમેરાની મદદથી કુલ પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 3:41 PM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા : જિલ્લાના ખંભાળિયા નજીક PGVCLના વિભાગીય ગોડાઉનમાં થયેલી લાખો રૂપિયાની ચોરીના બનાવમાં ખંભાળિયા પોલીસને ગણતરીની કલાકોમાં મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને CCTV કેમેરાની મદદથી કુલ પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

ખંભાળિયાથી આશરે ચાર કિલોમીટર દૂર સગુન નર્સિંગ સ્કૂલ નજીક આવેલા પીજીવીસીએલના સ્ટોરમાંથી રૂપિયા 7.77 લાખની કિંમતના એલ્યુમિનિયમ વાયરની ચોરીનો બનાવ નોંધાયો હતો. ગત 9 થી 18 માર્ચ દરમિયાન સ્ટોરમાં રાખવામાં આવેલા 12 ગૂંચળા ગાયબ થતા વિભાગ દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.

ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસ દ્વારા નેત્રમ CCTV કેમેરા, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને વિવિધ સૂત્રોના આધારે તપાસ કરતા ગણતરીની કલાકોમાં પાંચ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં અશોક કંઝારીયા, ધર્મેશ મકવાણા, તાલાબ સંઘાર, પિન્ટુ કાંજ અને સની ચુડાસમા નામના આરોપીઓનો સમાવેશ થાય છે.

ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે 3,585 કિલો એલ્યુમિનિયમ વાયર કબજે કર્યો છે, જેની કિંમત રૂપિયા 7,52,850 જેટલી થાય છે. ઉપરાંત ચોરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી અંદાજે 4 લાખ રૂપિયાની મહિન્દ્રા બોલેરો કાર, 20 હજાર રૂપિયાની એક બાઈક અને ચાર મોબાઈલ ફોન મળી કુલ મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો
ખંભાળિયા PGVCLના ગોડાઉનમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

હાલ પોલીસે આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે અને ચોરીમાં અન્ય કોઈ સંડોવણી છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવી છે.

