દેવભૂમિ દ્વારકામાં કમોસમી વરસાદથી પાકને ભારે નુકશાન, DAP ખાતરની અછત સર્જાતા ખેડૂતો ફરી ચિંતામાં

શિયાળુ પાકની તૈયારી વચ્ચે DAP ખાતરની અછત સર્જાતા ધરતીપુત્રો ફરી ચિંતામાં મુકાયા છે.

DAP ખાતરની અછત સર્જાતા ખેડૂતો ફરી ચિંતામાં (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 4:52 PM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા : જિલ્લામાં ખેડૂતોની હાલત ફરી મુશ્કેલીભરી બની છે. તાજેતરમાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી પાકને પહેલેથી જ ભારે નુકશાન થયું હતું, અને હવે શિયાળુ પાકની તૈયારી વચ્ચે DAP ખાતરની અછત સર્જાતા ધરતીપુત્રો ફરી ચિંતામાં મુકાયા છે.

તાલુકા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં ખાતર માટે દુકાનો અને કો-ઓપ. સોસાયટીઓના ચક્કર લગાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ક્યાંક લાંબી લાંબી લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે, તો ક્યાંક કલાકો રાહ જોયા પછી પણ ખાતર મળતું નથી. અનેક ખેડૂતોને તો દુકાનેથી “ખાતર ખતમ”નો જવાબ મળી રહ્યો છે.

ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ, શિયાળુ પાક માટે DAP ખાતર અતિ જરૂરી છે. જો સમયસર ખાતર ન મળે તો વાવણીમાં વિલંબ થશે અને પાકની ઉપજ પર સીધી અસર પડશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ખેડૂતોને મોંઘા ભાવે ખાતર ખરીદવું પડે છે, જેના કારણે ખેતીનો ખર્ચ વધ્યો છે.

સ્થાનિક કૃષિ અધિકારીઓએ ખાતરની અછત બાબતે સ્વીકાર્યું છે કે પુરવઠામાં તાત્કાલિક વિલંબ થયો છે, પરંતુ આગામી દિવસોમાં પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ થશે તેમ જણાવ્યું છે. તેમ છતાં ખેડૂતોમાં અસંતોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ખાતરની અછત સામે ખેડૂતો સરકાર અને કૃષિ વિભાગને હાકલ કરી રહ્યા છે કે તાત્કાલિક પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, જેથી શિયાળુ પાકની સિઝન સમયસર શરૂ થઈ શકે.

