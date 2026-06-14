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શિવરાજપુર બીચ પર દુર્ઘટના: મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા, 3 બચ્યા; એક યુવક લાપતા

ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તેમજ અન્ય બચાવ ટીમો દ્વારા દરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા
મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 1:31 PM IST

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દેવભૂમિ દ્વારકા : જિલ્લાના વિશ્વપ્રસિદ્ધ શિવરાજપુર બીચ પરથી એક ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. મધ્યપ્રદેશથી પ્રવાસે આવેલા ચાર મિત્રો દરિયામાં ન્હાવા ઉતરતા દરિયાના તીવ્ર પ્રવાહમાં ફસાયા હતા. જેમાં ત્રણ યુવકોનો બચાવ કરવામાં સફળતા મળી છે, જ્યારે એક યુવક દરિયામાં ગરકાવ થતા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

દ્વારકાના શિવરાજપુર બીચ ખાતે મધ્યપ્રદેશથી આવેલા ચાર મિત્રો દરિયાકિનારે ફરવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન દરિયામાં કરંટ અને તીવ્ર પ્રવાહ હોવા છતાં ચારેય યુવકો ન્હાવા માટે પાણીમાં ઉતર્યા હતા. થોડા જ સમયમાં દરિયાના મોજા અને પ્રવાહ વધુ તીવ્ર બનતા ચારેય યુવકો પાણીમાં તણાવા લાગ્યા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થળ પર હાજર લોકો દોડી આવ્યા હતા અને માનવ સાંકળ બનાવી યુવકોને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોની સતર્કતા અને સમયસરના પ્રયાસોથી ત્રણ યુવકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. જોકે પ્રશાંત નામનો એક યુવક દરિયાના પ્રવાહમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ દ્વારકા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તેમજ અન્ય બચાવ ટીમો દ્વારા દરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મોડી સાંજ સુધી લાપતા યુવકની શોધખોળ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી.

મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા
મધ્યપ્રદેશના યુવકો દરિયામાં ફસાયા (ETV Bharat Gujarat)

નોંધનીય છે કે શિવરાજપુર બીચ ખાતે હાલ વોટર સ્પોર્ટ્સ પ્રવૃત્તિઓ અને દરિયામાં ન્હાવા પર પ્રતિબંધ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા આ અંગે જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં કેટલાક પ્રવાસીઓ પ્રતિબંધની અવગણના કરીને દરિયામાં ઉતરતા આવી દુર્ઘટનાઓ સર્જાઈ રહી છે.

હાલ પ્રશાંત નામના યુવકની શોધખોળ માટે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. ત્યારે પ્રશાસન દ્વારા પ્રવાસીઓને દરિયાકિનારે સાવચેતી રાખવા અને જાહેરનામાનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

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MADHYA PRADESH YOUTHS TRAPPED
શિવરાજપુર બીચ પર દુર્ઘટના
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