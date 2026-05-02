દેવભૂમિ દ્વારકા: ખંભાળિયા એસ.ટી.ડેપો દ્વારા કાળજાળ ગરમીમાં રાહતનું પગલું, વિનામૂલ્યે છાશ અને ORSનુું વિતરણ

ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન અહીં મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટી પડે છે, ત્યારે સરાહનીય પહેલ શરુ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 7:04 PM IST

દેવભૂમિ દ્વારકા : દ્વારકા જિલ્લો ધાર્મિક તેમજ પર્યટન સ્થળ તરીકે દેશભરમાં જાણીતા છે. ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન અહીં મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો ઉમટી પડે છે, જેના કારણે બસ સ્ટેન્ડ અને રસ્તાઓ પર ભારે ટ્રાફિક જોવા મળે છે. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં કડક ગરમી પડી રહી છે, ત્યારે ખંભાળિયા એસ.ટી.વિભાગ દ્વારા સરાહનીય પહેલ શરુ કરવામાં આવી છે.

બસમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોને વિના મૂલ્યે છાશ અને ORS આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી મુસાફરોને ગરમીમાં તાજગી અને આરોગ્યની સુરક્ષા મળી રહે.

ખંભાળિયા એસ.ટી.ડેપો દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ સેવા અંતર્ગત બસ સ્ટેન્ડ પર તેમજ બસોમાં મુસાફરોને ઠંડી છાશ અને ORS પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ઉનાળાની તીવ્ર ગરમીમાં ડિહાઇડ્રેશન અને લૂ જેવી પરિસ્થિતિથી બચાવવા માટે આ સેવા ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ રહી છે. વિશેષ કરીને દૂરથી આવતા પર્યટકો, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને બાળકો માટે આ પહેલ આશીર્વાદરૂપ બની રહી છે.

એસ.ટી.વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, "મુસાફરોના આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે અને ઉનાળાની સિઝન દરમિયાન સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે."

મુસાફરો દ્વારા એસ.ટી.વિભાગની આ કામગીરીની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. ઘણા મુસાફરોનું કહેવું છે કે આવી સેવાઓથી મુસાફરી વધુ આરામદાયક અને સુરક્ષિત બની રહી છે.

