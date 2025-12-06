ETV Bharat / state

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતોને રૂ. 75 કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવાશે, જુઓ વિગત

અત્યાર સુધીમાં 13,000 ખેડૂતોને રૂ. 32 કરોડ જેટલી સહાયની રકમ સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા થઈ ગઈ છે.

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતો
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

દેવભૂમિ દ્વારકા : તાજેતરમાં પડેલા કમોસમી વરસાદના પગલે થયેલા દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું હતું. જે બાદ સરકાર દ્વારા અપાયેલી ત્વરિત સહાયથી ખેડૂતો અત્યંત ખુશ છે. વરસાદના કારણે ખેતીને મોટું નુકસાન થયું હતું, જેમાં મુખ્યત્વે વાવેતર બગડવું, પાકમાં સડો અને જમીન ભીની થવાથી ઉભેલા પાકને નુકસાન જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી.

ખેડૂતો જોગ આર્થિક સહાય : આવા સમયમાં ખેડૂતોને તરત આર્થિક સહાય મળે તે અત્યંત જરૂરી બને છે. રાજ્ય સરકારે આ જ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને કૃષિ રાહત પેકેજની પ્રક્રિયાને ઝડપથી અમલમાં મૂકી છે, જેથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સમયસર સહાય મળી રહે.

ખેડૂતોને રૂ. 75 કરોડથી વધુની સહાય ચૂકવાશે (ETV Bharat Gujarat)

રૂ. 75 કરોડથી વધુની સહાય : દ્વારકા જિલ્લામાં કુલ 86,500 ખેડૂતો દ્વારા રાહત માટે અરજી કરવામાં આવી હતી. આ તમામ અરજીઓનો ઝડપથી નિકાલ થાય તે માટે જિલ્લા તંત્ર અને કૃષિ વિભાગે ખાસ ટીમો બનાવી પ્રક્રિયાને વેગ આપ્ય છે. જેના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં 13,000 ખેડૂતોને રૂ. 32 કરોડ જેટલી સહાયની રકમ સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા થઈ ગઈ છે. આ સાથે 9,000 જેટલા ખેડૂતોને રૂ. 44 કરોડ જેટલી સહાય ચૂકવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, અને આ રકમ આગામી 1-2 દિવસમાં ખેડૂતોના ખાતામાં જમા થઈ જશે.

સરળ અને સમયબદ્ધ રીતે સહાય : સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલ પેપર વર્ક વગર, સરળ અને સમયબદ્ધ રીતે સહાય મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી છવાઈ ગઈ છે. ઘણા ખેડૂતો જણાવે છે કે કમોસમી વરસાદની અસરથી ઉભી થયેલી આર્થિક તંગીને વચ્ચે આ સહાય તેમને મોટા આધારરૂપ બની છે. બાકીના ખેડૂતોને પણ ટૂંક સમયમાં સહાય મળી રહે તે માટે સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણ આયોજન થઈ ચૂક્યું છે.

ખેડૂતોએ સરકારની કામગીરી સરાહી : આ સમગ્ર પ્રક્રિયા ખેડૂતો માટે આશાનો કિરણ સાબિત થઈ છે. રાજ્ય સરકારે ઝડપી પ્રતિસાદ આપીને ખેડૂતોની મુશ્કેલી સમજી અને તેમને વાસ્તવિક અર્થમાં મદદ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરિણામે દ્વારકા જિલ્લાના ખેડૂતો સરકારે કરેલી કામગીરીને સરાહી છે અને આભાર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

DEVBHOOMI DWARKA NEWS
FINANCIAL ASSISTANCE TO FARMERS
DAMAGE DUE TO UNSEASONAL RAINS
ખેડૂતો માટે આર્થિક સહાય
DEVBHOOMI DWARKA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.