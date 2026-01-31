ખંભાળિયામાં સહકારી મંડળીઓના ઓડિટમાં કૌભાંડ સામે આવ્યું, પોલીસે શરુ કરી તપાસ
સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અધિકારી દ્વારા ખોટી સહી અને સિક્કાનો ઉપયોગ કરી ગેરકાયદે ઓડિટ કરવામાં આવ્યા હોવાનું ખુલતા ભારે ચકચાર મચી છે.
Published : January 31, 2026 at 7:25 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા : ખંભાળિયા શહેરમાંથી સહકારી મંડળીઓના ઓડિટમાં થયેલા ગંભીર કૌભાંડનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અધિકારી દ્વારા ખોટી સહી અને સિક્કાનો ઉપયોગ કરી ગેરકાયદે ઓડિટ કરવામાં આવ્યા હોવાનું ખુલતા ભારે ચકચાર મચી છે.
ખંભાળિયાના યોગેશ્વર નગર વિસ્તારમાં રહેતા મહેન્દ્રસિંહ ટેમભા જાડેજા, જેઓ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓની કચેરી ખાતે મદદનીશ સહકારી અધિકારી તરીકે રાજ્ય સેવક હતા. તેમના વિરુદ્ધ ખંભાળિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગંભીર ગુનો નોંધાયો છે.
તા. 1 મે 2024 થી 30 જૂન 2024 દરમિયાન મહેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ પોતે અધિકૃત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ન હોવા છતાં ગુજરાત સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમની જોગવાઈઓનો ભંગ કરી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની કુલ 26 અલગ અલગ સહકારી મંડળીઓના ઓડિટ કરી નાખ્યા હતા. ઓડિટ કરવાની સત્તા ન હોવા છતાં અંગત આર્થિક લાભ મેળવવાના હેતુથી આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી.
આ તમામ મંડળીઓ પાસેથી ઓડિટ ફી પેટે કુલ રૂપિયા 78 હજાર વસૂલવામાં આવ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વધુમાં, આરોપીએ 2 અલગ અલગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તથા પેનલ ઓડિટરની ખોટી સહી અને સિક્કાનો ઉપયોગ કરી ખોટા ઓડિટ અહેવાલ તૈયાર કર્યા હતા. આ અહેવાલોને સાચા દર્શાવી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓની કચેરીમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ સમગ્ર પ્રકરણ અંગે જામનગર ખાતે રહેતા બળવંતરાય ચંદ્રકિશોર જોશી દ્વારા ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ફરિયાદના આધારે ખંભાળિયા પોલીસે આરોપી મહેન્દ્રસિંહ ટેમભા ઝાલા સામે વિવિધ કલમ 409, 418, 419, 465, 468 અને 471 હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.
હાલ આ મામલે ખંભાળિયા પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સરકારી વિભાગમાં જ થયેલા આ પ્રકારના કૌભાંડથી સહકારી ક્ષેત્રમાં પારદર્શિતા અને વિશ્વસનીયતા પર સવાલ ઊભા થયા છે.
