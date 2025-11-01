ETV Bharat / state

યાત્રાધામ દ્વારકામાં ફરી ચાલ્યું દાદાનું બુલડોઝર, 1 કરોડથી વધુની સરકારી જમીન દબાણમુક્ત કરાઈ

આ ડિમોલિશન ડ્રાઈવ અંતર્ગત સુદામા ભવન, સિકોતર ભવન અને ટપુભા માણેકના ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તંત્રે દૂર કર્યા છે.

દ્વારકામાં ડિમોલિશન
દ્વારકામાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025

Updated : November 1, 2025 at 6:40 PM IST

દ્વારકા: દ્વારકા શહેરમાં આજે સવારથી જ તંત્ર દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગેરકાયદેસર રીતે બનેલા દબાણો સામે તંત્રે ડીમોલિશન ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે. સરકારી જમીન પર કબજો કરી બનેલા બિનકાયદેસર બાંધકામો તંત્રે જમીનદોસ્ત કર્યા છે.

આ કામગીરી માટે પ્રશાસન, પોલીસ વિભાગ અને નગરપાલિકાની સંયુક્ત ટીમ મેદાનમાં ઉતરી હતી. ભારે મશીનરી સાથે દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી સવારથી જ શરૂ કરવામાં આવી. તંત્રની આ કાર્યવાહી દરમિયાન સ્થળ પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જેથી કોઈ પ્રકારનો કાયદો અને વ્યવસ્થા ભંગ ન થાય.

આ ડિમોલિશન ડ્રાઈવ અંતર્ગત સુદામા ભવન, સિકોતર ભવન અને ટપુભા માણેકના ગેરકાયદેસર બાંધકામોને તંત્રે દૂર કર્યા છે. આશરે 2300 ચોરસ ફૂટ જેટલી સરકારી જમીન પર બનેલા આ બાંધકામોનું અંદાજિત મૂલ્ય 1.61 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનું જણાયું છે.

દ્વારકામાં ડિમોલિશન (ETV Bharat Gujarat)

તંત્રના અધિકારી SDM અમોલ આવતે જણાવ્યું હતું કે, સરકારી જમીન પર કોઈપણ પ્રકારનો ગેરકાયદેસર કબજો સહન કરવામાં આવશે નહીં. છેલ્લા કેટલાંક સમયથી શહેરમાં વધતા બિનઅધિકૃત બાંધકામો સામે તંત્રે કડક વલણ અપનાવ્યું છે.

કાર્યવહીની ખબર મળતાં જ ભૂમાફિયાઓ અને દબાણધારકોમાં ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો. બીજી તરફ, સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તંત્રની આ કામગીરીનું સ્વાગત કર્યું છે અને કહ્યું છે કે આવી કાર્યવાહી નિયમિત રીતે થવી જોઈએ જેથી શહેરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ આવી શકે. દ્વારકા તંત્રનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે — “સરકારી જમીન પર કબજો કરનારા સામે કોઈ રાહત નહીં… ગેરકાયદેસર દબાણો સહન નહીં કરવામાં આવે.”

