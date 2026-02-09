ચાંગોદર કેસમાં દેવાયત ખવડને ગુજરાત હાઇકોર્ટથી હંગામી રાહત, 23 ફેબ્રુઆરી સુધી ધરપકડ પર રોક
હાઇકોર્ટે આ કેસમાં 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Published : February 9, 2026 at 7:04 PM IST
અમદાવાદ: ચાંગોદર વિસ્તારમાં થયેલી માથાકૂટની ઘટનાને પગલે નોંધાયેલા ગુનામાં દાયરા કલાકાર દેવાયત ખવડને ગુજરાત હાઇકોર્ટથી હંગામી રાહત મળી છે. દેવાયત ખવડે આગોતરા જામીન મેળવવા માટે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેના પર સુનાવણી બાદ કોર્ટે તાત્કાલિક રાહત આપતા તેની ધરપકડ પર 23 ફેબ્રુઆરી સુધી રોક લગાવી છે.
હાઇકોર્ટે આ કેસમાં 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ વધુ સુનાવણી હાથ ધરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ત્યાં સુધી દેવાયત ખવડની ધરપકડ ન કરવાની સ્પષ્ટ સૂચના પોલીસને આપવામાં આવી છે. કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આ રાહતને કેસમાં મહત્વપૂર્ણ વળાંક તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે, દેવાયત ખવડ દ્વારા કરાયેલી આગોતરા જામીન અરજીને અગાઉ જિલ્લા સેશન્સ કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી. સેશન્સ કોર્ટે કેસની ગંભીરતા અને અગાઉના વર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
ચાંગોદરની ઘટનાના બાદ દેવાયત ખવડને મળેલા જામીન દરમિયાન, તાલાલા ખાતે એક વ્યક્તિ પર હુમલો કર્યાનો ગંભીર આરોપ પણ તેના પર લાગ્યો હતો. આ ઘટનાએ કેસને વધુ ગંભીર બનાવ્યો હતો.
તાલાલાની ઘટના બાદ જિલ્લા સેશન્સ કોર્ટે દેવાયત ખવડ સામે જામીનની શરતોના ભંગ બદલ અગાઉ મળેલા જામીન રદ કર્યા હતા. કોર્ટનું માનવું હતું કે આરોપી દ્વારા કોર્ટના આદેશોની અવગણના કરવામાં આવી છે.
એડવોકેટ રુચિત વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, સેશન્સ કોર્ટમાંથી રાહત ન મળતાં દેવાયત ખવડે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. હાલ હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી હંગામી રાહતે દેવાયત ખવડને તાત્કાલિક રાહત મળી છે, જોકે અંતિમ નિર્ણય આગામી સુનાવણી પર નિર્ભર રહેશે.
આ પણ વાંચો: