ડાયરાથી કોર્ટ સુધીનો વિવાદ: દેવાયત ખવડને સાણંદ કોર્ટથી રાહત, છેતરપિંડી અને ધમકી કેસમાં અંતે સમાધાન
ફરિયાદી ભગવતસિંહ ચૌહાણે કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહી બંને પક્ષ વચ્ચે સમાધાન થયાનું જણાવતાં કેસ આગળ ન ચલાવવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
Published : February 20, 2026 at 8:19 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્યના ચાંગોદર પોલીસ મથક ખાતે લોકસાહિત્યકાર દેવાયત ખવડ સામે નોંધાયેલ છેતરપિંડી અને ધમકીના કેસમાં અંતે સમાધાન થઈ ગયું છે. ફરિયાદી ભગવતસિંહ ચૌહાણે કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહી બંને પક્ષ વચ્ચે સમાધાન થયાનું જણાવતાં કેસ આગળ ન ચલાવવાની અનિચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. જેના આધારે સાણંદ કોર્ટે કેસનો નિકાલ કરી દીધો છે.
ફરિયાદ મુજબ, 20 ફેબ્રુઆરીએ પિતાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સંતવાણી અને લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ માટે દેવાયત ખવડની 8 લાખ રૂપિયામાં એપોઇન્ટમેન્ટ નક્કી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદીના ભત્રીજાએ રોકડ 8 લાખ રૂપિયા આપ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
પરંતુ કાર્યક્રમની રાત્રે દેવાયત ખવડ હાજર રહ્યા નહોતા. ફરિયાદ મુજબ, રાત્રે 11:30 વાગ્યા સુધી તેઓ પહોંચ્યા નહોતા અને ફોનનો જવાબ પણ આપવામાં આવ્યો નહોતો. રાત્રે લગભગ 3 વાગ્યે થયેલી ફોન પરની વાતચીત દરમિયાન ગાળો આપી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ નોંધાયો હતો. ફરિયાદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કાર્યક્રમ માટે બેનરો, સ્ટેજ અને અન્ય વ્યવસ્થાઓ પાછળ લાખો રૂપિયાનું ખર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે સમાજમાં પોતાની બદનામી સહન કરવી પડી હતી.
બીજી તરફ દેવાયત ખવડ દ્વારા પણ ક્રોસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી, જેમાં તેમના ડ્રાઇવર પર હુમલો કરાયો હોવાનું જણાવાયું હતું. સમગ્ર મામલો કાનૂની લડાઈ સુધી પહોંચ્યો હતો અને કેસ સાણંદ કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો હતો.
ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ કેસમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે શરતોના ભંગ બદલ દેવાયત ખવડના આગોતરા જામીન રદ કર્યા હતા. જેના વિરોધમાં દેવાયત ખવડે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. આ અરજી પર 23 ફેબ્રુઆરીએ સુનવણી યોજાનાર છે.
અરજદાર દેવાયત ખવડના વકીલ ધ્રુવેશ ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, બંને પક્ષો વચ્ચે ગેરસમજના કારણે વિવાદ ઉભો થયો હતો. હવે પરસ્પર ચર્ચા અને સમાધાનથી મામલો પૂર્ણ થયો છે. ફરિયાદી પક્ષે સ્વૈચ્છિક રીતે કોર્ટ સમક્ષ સમાધાનની નોંધ આપી છે, જેના આધારે કોર્ટ દ્વારા કેસનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરીને આ મામલો પૂર્ણ થયો છે.” લાંબા સમયથી ચર્ચામાં રહેલો 8 લાખના ડાયરાનો વિવાદ હવે કાનૂની રીતે પૂર્ણ થયો છે. બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થતાં સાણંદ કોર્ટ દ્વારા કેસનો સત્તાવાર નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.
