દેવ ઉઠી એકાદશીએ વિષ્ણુ અને વૃંદાના લગ્ન સાથે ઉજવાશે દેવ દિવાળી, આજે લીલી પરિક્રમાનો પણ મહાત્મ્ય

આવતીકાલથી સાંસરીક જીવન જીવતા લોકોમાં શુભ પ્રસંગો અને ખાસ કરીને લગ્ન જેવા માંગલિક પ્રસંગોની પણ શરૂઆત થશે.
જુનાગઢ : આજે દેવ ઉઠી એકાદશી, દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ ચાર મહિના બાદ પાતાળ લોકમાંથી પરત આવ્યા બાદ તેમના લગ્ન વૃંદા સાથે આજના દિવસે થયા હતા. જેથી આજના દિવસે દેવ દિવાળીનો તહેવાર પણ મનાવવામાં આવે છે. આવતીકાલથી સંસારિક જીવન જીવતા લોકોમાં શુભ પ્રસંગો અને ખાસ કરીને લગ્ન જેવા માંગલિક પ્રસંગોની પણ શરૂઆત થશે.
આજે દેવ ઊઠી અગિયારસ આજના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ ચાર મહિનાના પાતાળમાં અજ્ઞાત વાસ વિતાવ્યા બાદ ફરીથી પરલોક આવ્યા હતા. જેને સનાતન ધર્મમાં દેવ ઉઠી એકાદશી કે દેવ દિવાળીના તહેવાર તરીકે પણ મનાવવામાં આવે છે. આજથી ચાર મહિના પૂર્વે બંધ થયેલા તમામ શુભ અને માંગલિક કાર્યો આવતી કાલથી વિધિવત શરૂ થતા પણ જોવા મળશે.
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા વૃંદાના લગ્ન થયા હતા. તે પ્રસંગને આપણે તુલસી વિવાહ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. વૃંદા દ્વારા ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપિત કરવામાં આવતા તે શાલીગ્રામ રૂપ પથ્થર બની ગયા હતા, અને તેમના લગ્ન તુલસી સાથે કરવામાં આવ્યા હતા. જેથી આજે તુલસી વિવાહનો પ્રસંગ પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે.
દેવ ઉઠી એકાદશીથી પૂનમ સુધી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા યોજાતી હોય છે, ત્યારે આજના દિવસે સંસારિક લોકો ખાસ કરીને શુભ અને માંગલિક કાર્યો પણ આવતી કાલથી કરતા જોવા મળશે. આજથી ચાતુર્માસ પણ પૂર્ણ થતો જોવા મળશે. આજે અને આવતીકાલે એકાદશી હોવાને કારણે કેટલીક જગ્યા પર તુલસી વિવાહના ભવ્ય પ્રસંગનું આયોજન પણ થતું હોય છે, તો પ્રત્યેક ઘરમાં તુલસીના ક્યારાની સાથે શેરડીને ભગવાન વિષ્ણુના પ્રતિક રૂપે રાખીને પ્રત્યેક ઘરમાં પણ પરંપરિક અને પ્રતિકાત્મક રૂપે તુલસી વિવાહના પ્રસંગની ઉજવણી પણ કરવામાં આવતી હોય છે.
