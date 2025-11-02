ડાકોરમાં દેવ ઉઠી અગિયારસે ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો, ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ યોજાશે
સાંજે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી વરરાજા બનશે અને વાજતે ગાજતે વરઘોડો નીકળશે. ધામધૂમથી તુલસીજી સાથે ભગવાનના વિવાહ યોજાશે.
Published : November 2, 2025 at 4:06 PM IST
ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે દેવ ઉઠી અગિયારસને લઈ રાજાધિરાજ ભગવાન રણછોડરાયજીના દર્શન માટે ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો હતો. આજે ઠાકોરજીને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.
રાજાધિરાજને વિશેષ શણગાર કરાયો
ભગવાન રણછોડરાયજીને સવારે પંચામૃત સ્નાન બાદ આયુધ, અલંકાર તેમજ આભૂષણ ધરી વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભગવાને દિવ્ય સ્વરૂપમાં ભાવિકોને દર્શન આપ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ઉમટેલા ભક્તોએ ભગવાનના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
તુલસી વિવાહ યોજાશે
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં આજે તુલસી વિવાહનો ઉત્સવ ઉજવાશે. મંદિર પરિસરને આસોપાલવના તોરણ અને રોશનીથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યું છે. તુલસીજીને સોળે શણગાર સજાવી વિવિધ કુંજમાં બિરાજમાન કરાવ્યા છે. સાંજે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી વરરાજા બનશે અને વાજતે ગાજતે વરઘોડો નીકળશે. નિયત રૂટ પર થઈ વરઘોડો મંદિરે પહોંચશે. મંદિરમાં અલગ અલગ કુંજમાં બિરાજમાન તુલસીજી સાથે ભગવાનના વિવાહ થશે. તુલસી વિવાહમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટશે.
રાજાધિરાજ મને તુલસી વિવાહ માટે અહીંયા બોલાવી લે છે: ભક્ત
ભક્ત જૂલીબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું અમેરિકાથી આવું છુ. મેં અગિયારથી બાર તુલસી વિવાહ રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી મહારાજની કૃપાથી કર્યા છે. મને એટલી બધી શ્રદ્ધા છે કે કોઈને કોઈ રીતે એ મને તુલસી વિવાહ માટે અહીંયા બોલાવી જ લે છે. ડાકોરના ડેરામાં બેઠા બેઠા ભક્તોના કામ ત્યાં આવીને કરી જાય છે. મને અતૂટ શ્રધ્ધા છે.
વર્ષો પહેલા પ્રદક્ષિણા કરતી હતી તે મને વિચાર આવ્યો કે મારે તુલસી વિવાહ કરવા છે. અમારો કોઈ પ્લાન નહોતો. બીજી પ્રદક્ષિણા મારી પૂરી થાય એ પહેલા તો રાજાધિરાજે મને સામેથી આમંત્રણ આપી દીધુ, ત્યારપછી મને ઘણા તુલસી વિવાહ કરવાનો રાજાધિરાજે મોકો આપ્યો છે. મને બહુ જ આશીર્વાદ મળ્યા છે.
