પંચમહાલના તાજપુરામાં શ્રી નારાયણ ધામ ખાતે દેવ દિવાળીએ ભવ્ય અન્નકૂટ: એક લાખથી વધુ ભક્તોએ કર્યા દર્શન

એક લાખથી વધુ નારાયણ ભક્તોએ અન્નકૂટના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. નારાયણ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદીનું પણ ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 7:15 PM IST

પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શ્રી નારાયણ ધામ તાજપુરા ખાતે કારતકી પૂનમને દેવ દિવાળીના પવન પર્વને અનુલક્ષીને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પરંપરાગત રીતે ભવ્ય અન્નકૂટના દર્શન યોજાયા હતા. એક લાખથી વધુ નારાયણ ભક્તોએ અન્નકૂટના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. નારાયણ ભક્તો માટે મહાપ્રસાદીનું પણ ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું.

પંચમહાલ જિલ્લાના હાલોલ તાલુકાની પાવન ધરાના મહાન સંતશ્રી બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ બાપુની તપોભૂમિ શ્રી નારાયણ ધામ તાજપુરા ખાતે કારતકી પૂનમને દેવ દિવાળીના પાવન પર્વને અનુલક્ષીને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ પરંપરાગત રીતે ભવ્ય અન્નકૂટના દર્શનનું આયોજન શ્રી નારાયણ આરોગ્ય ધામ અન્નપૂર્ણા ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શ્રી નારાયણ ધામમાં મંદિર સહિત બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ બાપુની ગુફા ખાતે છપ્પન ભોગની મીઠાઈઓ તેમજ વિવિધ ફરસાણ અને અન્ય પકવાન મળી કુલ ૧૫૧થી વધુ વાનગીઓના ભવ્ય થાળ સજાવી અન્નકૂટ પધરાવવામાં આવ્યો હતો.

શ્રી નારાયણ ધામ તાજપુરા ખાતે વહેલી સવારથી જ અન્નકૂટના દર્શન કરવા માટે લાંબી કતારો નારાયણ ભક્તોની લાગી હતી. બપોર સુધીમાં એક લાખથી વધુ નારાયણ ભક્તોએ ભવ્ય અન્નકૂટના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. આ દર્શનમાં નારાયણ ભક્તો સહિત સમગ્ર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. તેમણે પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મલીન નારાયણ બાપુની સમાધિ ખાતે શીશ ઝુકાવી દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.

હાલોલ રૂરલ પોલીસની ટીમ દ્વારા ઠેરઠેર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી સમગ્ર તાજપુરા ખાતે સુરક્ષા, સલામતી, કાયદો-વ્યવસ્થા તેમજ ટ્રાફિક વ્યવસ્થાની જાળવણી સહિતની તમામ કામગીરી સતત ખડેપગે ઊભા રહી બજાવવામાં આવી હતી.

શ્રી નારાયણ ધામ તાજપુરા ખાતે દેવ દિવાળીના પવન પર્વને અનુલક્ષીને યોજાયેલા ભવ્ય અન્નકૂટના દર્શન કરવા પધારેલા એક લાખથી વધુ ભક્તો માટે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શ્રી નારાયણ આરોગ્ય ધામ અન્નપૂર્ણા ટ્રસ્ટ દ્વારા આંબાવાડિયા ખાતે મહાપ્રસાદીનું ભવ્ય આયોજન કરાયું હતું.

