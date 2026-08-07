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બનાસકાંઠા: કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળવંતગીરીની અટકાયત, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના દેવ દરબાર મઠના ચર્ચિત લાફા કાંડ મામલે આખરે મહંત બળવંતગીરીની પોલીસે અટકાયત કરી છે.

કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળવંતગીરીની અટકાયત
કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળવંતગીરીની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 2:34 PM IST

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પાલનપુર: બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તાલુકાના દેવ દરબાર મઠના ચર્ચિત લાફા કાંડ મામલે આખરે મહંત બળવંતગીરીની પોલીસે અટકાયત કરી છે. મહંતની ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. મહંતની અટકાયત બાદ ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

પાટણના સમી તાલુકાના દાદર ગામના અજમલભાઈ ચૌધરીનું અપહરણ કરી મારપીટ મામલે અગાઉ પોલીસે ગુનો નોંધીને આરોપીઓની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા હતા જેમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે મહંત બલવંતગીરીનું નામ જોડવા માટે ચૌધરી સમાજના આગેવાનોએ જિલ્લા પોલીસવડાને રજૂઆત કરી હતી. ચૌધરી સમાજના આગેવાનોએ આ સાથે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો મહંત બળવંતગીરીનું નામ મુખ્ય આરોપી તરીકે નહીં જોડાય તો આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે.

ચૌધરી સમાજમાં વધતા રોષ અને આંદોલનની ચીમકી વચ્ચે આખરે પોલીસે કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બલવંતગીરીની અટકાયત કરી ડીસા રૂરલ પોલીસ મથકે પૂછપરછ માટે લાવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી અજમલભાઈ ચૌધરીનુ અપહરણ કરી માર મારવા મામલે વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ચૌધરી સમાજમાં ભારે આક્રોશ હતો.

કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળવંતગીરીની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

આખરે પોલીસે મહંત બલવંતગીરીની અટકાયત કરીને તપાસ શરૂ કરી છે. કાંકરેજના દેવ દરબાર મઠમાં થયેલા લાફા કાંડ અપહરણ મામલે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. બીજી તરફ ચૌધરી સમાજના આગેવાનો દ્વારા સમાજના લોકોને શાંતિ અને સંયમ બનાવી રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. કાયદાકી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે જેથી સમાજના કોઈ લોકોએ આક્રોશમાં ન આવવા માટે ખાસ ચૌધરી સમાજના આગેવાનો દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

આ સમગ્ર ઘટના અંગે Dyspએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ ચાર આરોપીઓની આ ગુનામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જોકે નિવેદનો અને પુરાવાના આધારે આજે કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળવંતગીરીની પૂછપરછ માટે અટકાયત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસ દ્વારા કાયદાકીય પ્રક્રિયા આગળ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

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