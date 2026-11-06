બાંગ્લાદેશી પત્ની અને બાળકીની અટકાયત ગેરકાયદે નથી: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પતિની હેબિયસ કોર્પસ અરજી ફગાવી
ગુજરાત હાઈકોર્ટે પત્ની અને નવજાત દીકરીને ગેરકાયદે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાં હોવાના આક્ષેપ સાથે કરવામાં આવેલી પતિની હેબિયસ કોર્પસ અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : November 6, 2026 at 9:41 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે પત્ની અને નવજાત દીકરીને ગેરકાયદે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાં હોવાના આક્ષેપ સાથે કરવામાં આવેલી પતિની હેબિયસ કોર્પસ અરજી ફગાવી દીધી છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, પત્ની બાંગ્લાદેશની નાગરિક છે અને તેને ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ ઓર્ડર તથા ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ કાયદેસર રીતે અટકાયતમાં રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, અટકાયતનો આદેશ પણ યોગ્ય ફોરમ સમક્ષ પડકારવામાં આવ્યો નથી.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ કેસમાં અરજદાર ભારતીય નાગરિક છે અને તેની પત્ની બાંગ્લાદેશની નાગરિક છે. દંપતીને એક નાની બાળકી પણ છે. અરજદારે હાઈકોર્ટમાં હેબિયસ કોર્પસ અરજી દાખલ કરીને આક્ષેપ કર્યો હતો કે, તેની પત્ની અને દીકરીને સત્તાધીશો દ્વારા ગેરકાયદે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાં છે. આ અરજીમાં પત્ની અને દીકરીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી મુક્ત કરાવવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીની સુનાવણી દરમિયાન પત્ની અને બાળકીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર તરફથી સોગંદનામું રજૂ કરીને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, મહિલા બાંગ્લાદેશની નાગરિક છે અને તેની અટકાયત કાયદાકીય જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી છે. મહિલાને તબીબી તપાસ સહિતની જરૂરી સુવિધાઓ પણ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર મુજબ આપવામાં આવી રહી છે.
રાજ્ય સરકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભરૂચના પોલીસ અધિક્ષક અને ફોરેનર્સ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસર દ્વારા 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ ઓર્ડર, 2025ની કલમ 8(b) તથા ઇમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ એક્ટ, 2025ની કલમ 7(2)(f)(iii) હેઠળ મહિલાને દેશનિકાલની પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ભરૂચના કાલી તળાવડી સ્થિત પોલીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ, પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે રહેવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારના સોગંદનામા અને સંબંધિત દસ્તાવેજો ધ્યાને લીધા હતા. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે 20 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ કરવામાં આવેલા અટકાયતના આદેશને અરજદારે કોઈ યોગ્ય ફોરમ સમક્ષ પડકાર્યો નથી. આવા સંજોગોમાં કાયદેસર રીતે કરવામાં આવેલી અટકાયતને ગેરકાયદે ગણાવી શકાય નહીં.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ એ.જે. સિંઘે દલીલો રજૂ કરી હતી. જોકે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા સોગંદનામા અને કાયદાકીય આદેશોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, પત્ની અને સગીર બાળકીની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જોખમમાં હોવાનું જણાતું નથી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, પત્ની અને દીકરીને ગેરકાયદે અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાં છે અથવા તેમની ગેરકાયદે ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેમ કહી શકાય નહીં. આ અવલોકનો સાથે ગુજરાત હાઈકોર્ટે પતિની હેબિયસ કોર્પસ અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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