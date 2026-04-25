ગીરમાં સીદ્દી સમુદાયની એક સદી વિતવા છતાં પણ સ્થિતિ જેમની તેમ, મહેનતુ અને પ્રતિભાશાળી છતાં સમાજની મુખ્યધારાથી દૂર
100 વર્ષ પૂર્વે આફ્રિકાથી ગીરમાં આવીને વસેલા સીદ્દી આદિવાસીઓ આજે પણ દારૂણ સ્થિતિમાં જીવન નિર્વાહ કરવા માટે મજબૂર બન્યા છે. શું છે તેમની સ્થિતિ જાણો...
Published : April 25, 2026 at 11:16 AM IST
સાસણ, જુનાગઢ: સાસણ ગીરમાં વસતા સીદ્દી આદિવાસીઓ ખડતલ, કદ, કાઠી માટે આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતા છે. સીદ્દી આદિવાસીઓ મુખ્યત્વે આફ્રિકા ઉપમા ખંડમાંથી ભારતમાં આવ્યા હતા. નવાબના સમયમાં જંગલની રખેવાળી અને ખૂબ જ મહેનત વાળું કામ કરવા માટે આફ્રિકાથી ગીરના જાંબુર અને શિરવાણ ગામોમાં આદિવાસીઓને સ્થાપિત કરીને ગુજરાતમાં તેમનું અસ્તિત્વ ઊભું કર્યું હતું.
આજે 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમય આફ્રિકાના આદિવાસીઓને ગીરમાં પૂરો થઈ ચૂક્યો છે, તેમ છતાં રાજનેતાઓ દ્વારા જાણે કે અજાણે તેમને નજર અંદાજ કરવામાં આવે છે, જેથી આજે 100 વર્ષ પછી પણ આ સીદ્દી આદિવાસીઓ દારુણ પરિસ્થિતિમાં પોતાનું જીવન નિર્વાહન કરવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે.
સો વર્ષ પછી પણ સીદી આદિવાસીઓની સ્થિતિ દારુણ
જૂનાગઢના નવાબના સમયમાં આફ્રિકાથી ગીર વિસ્તારમાં સ્થાયી કરવામાં આવેલા આ સીદ્દી આદિવાસીઓની પાછળ નવાબનો હેતુ એ હતો કે તેઓ ખૂબ જ ખડતલ, કદ, કાઠી ધરાવતા અને આફ્રિકાના સિંહોની વચ્ચે એકદમ સરળતાથી અને સહજીતાથી સહજીવન જીવતા આદિવાસીઓ ગીરના સિંહ અને ગીરને વફાદાર બનીને તેનું રક્ષણ કરશે, તેમજ ગીરમાં મહેનતના કામ કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહન કરશે.
આવા ઉદ્દેશ્ય સાથે આદિવાસીઓને ગીરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. નવાબના તમામ ઉદ્દેશો આફ્રિકાથી ગીરમાં સ્થાયી થયેલા અને હાલ ગીરને પોતાની માતૃભૂમિ ગણતા આદિવાસીઓએ નવાબની તમામ ઈચ્છા અને અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરીને ખૂબ જ સરળતાથી અને સહજતાથી ગીર અને સિંહના રક્ષણની સાથે આજે એકદમ મજબૂતાઈથી ખૂબ જ મહેનતનું કામ કરીને પોતાના જીવન અને પરિવારનું નિર્વહન કરી રહ્યા છે.
સો વર્ષ પછી પણ જીવન ધોરણમાં કોઈ સુધાર નહીં
ગીર વિસ્તારમાં આદિવાસીઓ સ્થાયી થયા ને આજે એક સદી કરતા પણ વધારે સમય થઈ ગયો છે. છતાં પણ તેમના જીવન ધોરણમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો આજે પણ જોવા મળતો નથી. ગીરમાં જાંબુર અને શિરવાણ આ બે ગામમાં સો ટકા સીદ્દી આદિવાસી પરિવારો ધરાવતા ગામ છે, પરંતુ આ ગામમાં ગણો તેટલી સમસ્યા જ જોવા મળે છે. ગામડામાં પીવાનું પાણી, ગટરની વ્યવસ્થા, સફાઈ, ચોમાસા દરમિયાન આવતું પૂર અને સૌથી ચિંતાજનક બાબત આજે પણ 80 ટકા કરતાં વધારે ઘરોમાં શૌચાલયો નથી. ઘરની બહાર શેરીને બાથરૂમ બનાવીને મહિલાઓ કપડાં ધોતી હોય છે, પુરુષ સ્નાન કરતા હોય છે. તો કુદરતી હાજતે પાસેના જંગલમાં જવા સિવાય આ આદિવાસીઓ પાસે બિજો કોઈ વિકલ્પ નથી. આવી દારુણ સ્થિતિમાં સીદ્દી આદિવાસીઓ પોતાના જીવનનું નિર્વાહન કરી રહ્યા છે. 100 વર્ષ કરતા પણ વધારે સમયથી સ્થાયી થયેલા પરંતુ ગીર વિસ્તારના સ્થાનિક રાજ નેતાઓની નજરમાં આદિવાસીઓ આજે પણ આદિવાસી જ છે, તેનો પુરાવો આજે પણ ગામમાં પાયાની જરૂરિયાત સુધા સરકાર અને રાજનેતાઓ પૂરી પાડી શક્યા નથી તેના પરથી બિલકુલ સ્પષ્ટ થાય છે.
અભ્યાસ કર્યો હોવા છતાં પણ મજબૂરીથી કરે છે મજૂરી
એક સમયે શિરવાણ અને જાંબુર ગામમાં સીદી સમાજના બાળકો અભ્યાસમાં એકદમ નબળા અને શાળાએ ન જતા હોવાની એક માન્યતા પ્રસ્થાપિત થઈ હતી. જેમાં હવે ધીમે ધીમે સુધારો થયો છે. સીદી સમાજના બાળકો આજે ધોરણ 12 અને ત્યાર પછી કોલેજનું શિક્ષણ પણ દૂર દૂર સુધી જઈને પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે, સીદી આદિવાસી સમાજના બાળકોને નોકરી માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ ભરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે. તેમ છતાં નોકરીનો હક તેમને મળતો નથી, જેથી ભણેલા ગણેલા હોવા છતાં પણ પુરુષ અને મહિલાઓ મજૂરીના કામ જેવા કે ખેતરમાં મજૂર તરીકે કામ કરવું, રેલવેમાં ખાતરના રેક ખાલી કરવા અને ભરવા, કોંક્રીટના કામોમાં જવું તેમજ અન્ય મજૂરીના કામો કરીને ભણેલા ગણેલા સીદ્દી આદિવાસી સમાજના યુવાનો પણ પોતાના પરિવારને મદદરૂપ થવાનો પ્રયાસ કરે છે. જાંબુર અને શિરવાણ ગામમાં મળીને કુલ 3000ની આસપાસ મતદારો મત દેવાનો અધિકાર ધરાવે છે, તો આ બંને ગામની વસ્તી અંદાજિત છ થી સાત હજારની આસપાસ થાય છે, શિરવાણ અને જાંબુર આ બંને ગીરમાં આવેલા એવા ગામો છે કે જ્યાં સીદ્દી આદિવાસી સિવાય અન્ય જાતિની કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પરિવાર રહેતો નથી.
સીદ્દી સમુદાયને સરકારી આવાસની આશા
જાંબુર અને શિરવાણ ગામમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત પણ કામો ન થયાનું દુઃખ સીદ્દી આદિવાસીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરેલી યોજનાઓ અંતર્ગત આજે પણ એકલા જાંબુર ગામમાં 100 કરતાં પણ વધારે કાચા મકાનો સરકારી શનદની રાહમાં ખંઢેર બનીને ઉભેલા જોવા મળી રહ્યા છે પરંતુ ખડતલ કદ કાઠી અને મજબૂત મનોબળ ધરાવતો સીદ્દી આદિવાસી આજે પણ આ ખખડધજ બની ગયેલા ઘરોમાં પોતાના પરિવાર સાથે એકદમ ખુમારીથી જીવતો જોવા મળે છે, તો કેટલાક કરોને પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ આવાસ યોજના અંતર્ગત અનુદાન પ્રાપ્ત થયું છે, પરંતુ ત્યાર પછીના બીજા અનુદાનો પ્રાપ્ત ન થતા અડધા બનેલા મકાનો પણ જાંબુર ગામમાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં જોવા મળે છે.
મહેનત અને મજૂરીથી ચાલે છે પરિવારનું ગુજરાન
ખડતલ, કદ, કાઠી અને મજબૂત મનોબળ ધરાવતો સીદ્દી આદિવાસી પરિવારનો પ્રત્યેક વ્યક્તિ આજે પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે મહેનત ભર્યા કામોને સૌથી પહેલી પસંદગી ઉતારે છે, તો ગામમાં ઘેટા, બકરા અને મરઘા પાલનથી પણ પરિવારને આર્થિક મદદ થઈ શકાય તે માટે ઘરે ઘરે મરઘા અને ઘેટા બકરા પાલનનો વ્યવસાય પણ જોવા મળે છે, પરંતુ સૌથી મોટું કામ કે જે આજે પણ એકદમ મહેનત અને મજૂરીનું માનવામાં આવે છે, તેવા જંગલમાં જઈને કામ કરવું ખેતરમાં ખેત મજૂર કોન્ક્રીટનું કામ અને એકદમ મહેનતના કામ માટે આજે પણ લોકો સીદ્દી આદિવાસી મજુર પર પહેલી પસંદગી ઉતારે છે.
સીદ્દી આદિવાસી ખેલાડીઓ રમતગમતમાં સૌથી આગળ
સીદ્દી આદિવાસી સમાજના યુવાનો ખડતલ શરીર ધરાવતા હોવાને કારણે તેઓ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારું યોગદાન અને પ્રદાન આપી શકે છે, જાંબુર ગામની શાહીન મજગુલ આજે જુડોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પ્લેયર તરીકે ભારત અને ગીરની સાથે જાંબુરનું નામ રોશન કરે છે, જાંબુર માંથી અનેક ખેલાડીઓ રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ આવ્યા છે, જે જાંબુરને ખેલાડીના ગામ તરીકે પણ એક અલગ ઓળખ આપવામાં સખત મહેનત કરી રહ્યા છે.ગામના યુવાનો આજે બિલકુલ સ્પષ્ટ માને છે કે જાંબુર ગામમાં જો શિક્ષણની સાથે રમતનું પ્રશિક્ષણ આપી શકાય તે પ્રકારની એક રાષ્ટ્રીય સ્તરનુ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને શાળા બને તો જાંબુરના યુવાનો આજે પણ રમતગમતમાં સૌ કોઈના દાંત ખાટા કરીને ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મેડલ અપાવી શકે તેવી શક્તિ ધરાવે છે, પરંતુ અહીં ખેલાડીઓ માટે કોઈ વિશેષ સગવડ કે કોચની વ્યવસ્થા નથી જેથી રમત ગમતમાં આગળ વધવા માગતા ખેલાડીઓ પણ નાસીપાસ થઈને અંતે મજૂરીના કામ તરફ આગળ વધે છે.
