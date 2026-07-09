પેરેલિસિસના એટેક છતાં વર્ષોથી જગન્નાથજીના સાફા બનાવતાં પ્રફુલ્લાબેન, જગન્નાથજીના દર્શનથી મળી પ્રેરણા
કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતાં પ્રફુલ્લાબેન બાબુભાઈ રાઠોડ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભાવનગરમાં નીકળતી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં સાફા બનાવવાનું કામ કરે છે.
Published : July 9, 2026 at 1:31 PM IST
ભાવનગર: ઈશ્વરની કૃપા હોય ત્યારે જ ઈશ્વરની સેવાનો મોકો મળે છે. ભાવનગરનાં ૭૪ વર્ષીય પ્રફુલ્લાબેન વર્ષોથી જગન્નાથજીના સાફા બનાવી રહ્યાં છે. આ વર્ષે ૪૧મી રથયાત્રા માટે પણ ભગવાનનો સાફો તૈયાર થઈ ગયો છે.
ભાવનગરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની નગરયાત્રા નીકળવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે તેમના માથે શોભતો સાફો બનાવવાનું કામ પેરેલિસિસનો એટેક આવ્યા છતાં પણ પ્રફુલ્લાબેન સતત કરી રહ્યાં છે. વર્ષોથી આ કામગીરી કરતાં પ્રફુલ્લાબેન સાથે ઈટીવી ભારતે ખાસ વાતચીત કરી હતી. ૭૪ વર્ષીય પ્રફુલ્લાબેને ભગવાનના સાફા બનાવવાની પ્રેરણા ક્યાંથી મળી તે અંગે વિગતવાર જણાવ્યું હતું.
સાફો બનાવવાની પ્રેરણા જગન્નાથજીના દર્શનથી મળી
ભાવનગરના કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતાં પ્રફુલ્લાબેન બાબુભાઈ રાઠોડ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભાવનગરમાં નીકળતી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રામાં સાફા બનાવવાનું કામ કરે છે. પ્રફુલ્લાબેને જણાવ્યું કે, વર્ષો પહેલા ભગવાન જગન્નાથજીના દર્શન કરવા પૂરી ગયાં ત્યારથી તેમને આ પ્રેરણા મળી હતી. ત્યારબાદ તેમને પેરેલિસિસનો એટેક આવી ગયો, પરંતુ ભગવાનની કૃપાથી તેઓ સાજાં થઈ ગયાં. ત્યારથી તેઓ પૂઠા, ફેવિકોલ, કેનવાસ વગેરેની મદદથી ભગવાનના સાફા બનાવે છે.
એક સાફો બનાવવામાં ચાર દિવસ લાગે છે
પ્રફુલ્લાબેનને હાલ બોલવામાં પણ થોડી તકલીફ પડે છે. તેમના જીવનસાથી બાબુભાઈ રાઠોડે જણાવ્યું કે, પેરેલિસિસનો એટેક આવ્યા છતાં પણ તેઓ માત્ર જગન્નાથજીનો જ નહીં, પરંતુ ૧૧૮ જેટલા મંદિરોના સાફા બનાવે છે. સાફો બનાવવા માટે પૂઠું, ફેવિકોલ, કેનવાસ, મોતી, તુઈ વગેરેની જરૂર પડે છે. પૂઠા પર કેનવાસ લગાવ્યા બાદ તેને ચાર દિવસ સુકાવા દેવું પડે છે. એક સાફો તૈયાર કરવામાં અંદાજે ૪૦૦૦ રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે અને ચાર દિવસનો સમય લાગે છે.
પ્રફુલ્લાબેન હતાં શિક્ષિકા, વર્ષોથી કરે છે સેવા
ભાવનગર શહેરમાં આ વર્ષે નીકળનાર ૪૧મી નગરયાત્રા માટે ભગવાન જગન્નાથ, સુભદ્રા અને બલરામના અલગ-अલગ સાફા તૈયાર કરી દીધા છે. પ્રફુલ્લાબેન રામમંત્ર મંદિર ખાતેની શાળામાં ૨૫ વર્ષ સુધી આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવી ચૂક્યાં છે. તેમના પતિ પીજીવીસીએલમાં ફરજ બજાવતા હતા. ૧૯૮૦ના દાયકામાં તેઓ ભાવનગર આવ્યાં અને સાધુ-સંતો સાથે મુલાકાત બાદ જગન્નાથપુરીના દર્શન પછી તેમને સાફા બનાવવાની પ્રેરણા મળી હતી.