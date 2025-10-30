ડુમસ બીચ પર પ્રતિબંધ છતાં વેપારીનો પુત્ર મર્સિડીઝ લઈને ઘૂસ્યો, પોલીસે કરી ધરપકડ
શહેરના એક વેપારીનો પુત્ર પોતાના મિત્ર સાથે મર્સિડીઝ કાર લઈને બીચના કિનારે પહોંચી ગયો હતો, જ્યાં ભરતીના પાણીમાં તેની કિંમતી કાર ફસાઈ ગઈ હતી.
Published : October 30, 2025 at 3:34 PM IST
સુરત: ડુમસ ચોપાટી બીચ પર ફોરવ્હીલ વાહનોના પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોવા છતાં, મંગળવારે વહેલી સવારે એક ગંભીર બેદરકારીની ઘટના સામે આવી છે. શહેરના એક વેપારીનો પુત્ર પોતાના મિત્ર સાથે મર્સિડીઝ કાર લઈને બીચના કિનારે પહોંચી ગયો હતો, જ્યાં ભરતીના પાણીમાં તેની કિંમતી કાર ફસાઈ ગઈ હતી.
લાખોની કાર પાણીમાં ગરકાવ, ક્રેઈન બોલાવવી પડી
ઘટનાની વિગતો અનુસાર, ૧૮ વર્ષીય સેઝાન સલીમ ચામડીયા (રહે, ગ્રીન એવન્યુ, ઘોડદોડ રોડ) નામનો યુવક વહેલી સવારે મર્સિડીઝ કાર લઈને ડુમસ બીચ પર પહોંચ્યો હતો. ભરતીના પાણી આવતા તેની કાર રેતીમાં ઊંડે સુધી ફસાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે કારનો એન્જિન સહિતનો મહત્ત્વનો ભાગ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો.
કારને બહાર કાઢવા માટે યુવકે તાત્કાલિક ક્રેઈન બોલાવવી પડી હતી. લગભગ એકાદ કલાકની જહેમત બાદ ક્રેઈનની મદદથી કારને માંડ બહાર કાઢી શકાઈ હતી.
પોલીસે FIR નોંધી, વીમો રદ કરાવવા વીમા કંપનીને રિપોર્ટ કરાશે
ડુમસ બીચ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ ગંભીર બેદરકારી બદલ ડુમસ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. પોલીસે કાર ચાલક **સેઝાન સલીમ ચામડીયા (૧૮)ની સામે ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, યુવકની આ બેદરકારીના કારણે સરકારી નિયમનું ઉલ્લંઘન થયું છે. તેથી, પોલીસ હવે આ મર્સિડીઝ કારનો ઇન્શ્યોરન્સ ક્લેઈમ મંજૂર ન થાય તે માટે વીમા કંપનીને વિગતવાર રિપોર્ટ પણ મોકલશે. જેથી યુવકને તેની ગંભીર ભૂલનું મોટું આર્થિક પરિણામ ભોગવવું પડે.
ડુમસ બીચ પર ત્રીજી ઘટના
ઉલ્લેખનીય છે કે, ડુમસ બીચ પર છેલ્લા અઢી વર્ષમાં ફોરવ્હીલ વાહનો પાણીમાં ફસાઈ જવાની આ ત્રીજી ઘટના છે. આ પહેલા માત્ર ત્રણ મહિના અગાઉ પણ એક મર્સિડીઝ કાર બીચના પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી, અને લગભગ અઢી વર્ષ પૂર્વે એક થાર ગાડી પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ હતી. સતત બનતી આવી ઘટનાઓ પ્રત્યે યુવાનોની બેદરકારી અને નિયમોના ઉલ્લંઘન અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
આ પણ વાંચો: