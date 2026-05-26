આ વર્ષે ચોમાસું કેવું રહેશે? જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના મંચ પરથી દેશી આગાહીકારોએ જાહેર કર્યું ચોમાસાનું સાર્વત્રિક તારણ
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં 32મો વરસાદ વિજ્ઞાન સેમિનાર યોજાયો હતો.
Published : May 26, 2026 at 7:45 AM IST
જૂનાગઢ: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન પહેલા દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી (JAU) ખાતે સતત 32મા વરસાદ વિજ્ઞાન પરિસંવાદનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સેમિનારમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આવેલા આશરે 40 જેટલા દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન આગાહીકારોએ હાજરી આપી હતી. યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગના અધ્યાપકો, કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો અને સંશોધકોની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ પરિસંવાદમાં તમામ આગાહીકારોએ પોતાના લેખિત વરતારા સુપરત કર્યા હતા. સામૂહિક તારણ મુજબ આવનારૂં વર્ષ વરસાદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સારૂં રહેશે. જોકે, અલગ અલગ આગાહીકારોએ જુલાઇ અને ઓગસ્ટ મહિનામાં અતિવૃષ્ટિ તેમજ દરિયાઇ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાની આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે.
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં યોજાયો 32મો વરસાદ વિજ્ઞાન સેમિનાર
જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી દ્વારા છેલ્લા 32 વર્ષથી દેશી વરસાદ વિજ્ઞાન પરિસંવાદનું આયોજન ચોમાસા પૂર્વે કરવામાં આવે છે. સતત 32માં વર્ષે યુનિવર્સિટી ખાતે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી વરસાદ અને હવામાનને લઈને આગાહી કરતા 40 જેટલા દેશી આગાહીકારો અને જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યૂનિવર્સિટીના અધ્યાપકો, સંશોધકો, હવામાન વિભાગ અને વૈજ્ઞાનિકો સાથે મળીને આવનારું વર્ષ વરસાદની દ્રષ્ટિએ કેવું રહેશે તેને લઈને તેનો વરતારો લેખિતમાં યૂનિવર્સિટીને સુપરત કર્યો હતો.
વરસાદની દ્રષ્ટિએ આવનારૂં વર્ષ કેવું રહેશે?
પરષોત્તમ રાજાણીનું અવલોકન: સમઢીયાળા ગીરના આગાહીકાર પરસોત્તમ રાજાણીએ અવલોકન કર્યું છે જેમાં વનસ્પતિના લક્ષણો અને પક્ષી-પ્રાણીના હાવભાવો પરથી આવનારૂં વર્ષ વરસાદની દ્રષ્ટિએ કેવું રહેશે તેને લઇને વરતારો વ્યક્ત કર્યો હતો. પરસોત્તમ રાજાણીના અવલોકન અનુસાર, 28 જૂનથી વાવણીની શરૂઆત થઇ શકે છે, સાથે સાથે આ વર્ષનું ચોમાસુ 12 ઓક્ટોબર બાદ વિધિવત રીતે વિદાય લેશે.
જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં 8-8, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 5, ઓક્ટોબરમાં 6 મળીને કૂલ 31 દિવસો સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન રહેશે. આ સાથે જૂનાગઢ જિલ્લામાં 26 ઇંચ, પોરબંદરમાં 29થી 30 ઇંચ, સોમનાથમાં 28 ઇંચ, અમરેલીમાં 20 ઇંચ, રાજકોટમાં 24 ઇંચ, ભાવનગરમાં 27 ઇંચ, મોરબીમાં 30 ઇંચ, સુરેન્દ્રનગરમાં 28 ઇંચ, દેવભૂમિ દ્વારકામાં 39 ઇંચ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સરેરાશ 40 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડશે તેવું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે.
કવલકા ઘેડના ભીમાભાઇ ઓડેદરાનું અનુમાન
કુતિયાણા તાલુકાના કવલકા ગામના ભીમાભાઇ ઓડેદરા દ્વારા પણ આ વખતનું ચોમાસું પાછલા ઘણા વર્ષોની સરખામણીએ ખૂબ સારું રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આ વખતે સૌરાષ્ટ્રમાં અતિ વરસાદ થાય તેવું અનુમાન પણ તેમણે વ્યક્ત કર્યું છે. વર્ષ 2023થી સતત ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે જેને લઈને આ ચોમાસામાં પણ 2025 કરતાં વધારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. વાવણીનું કાર્ય બે તબક્કામાં થશે તેવી શક્યતા તેમણે દર્શાવી છે. 3 જુલાઈથી 10 જુલાઈના સમયગાળામાં અતિવૃષ્ટિ થાય તેવી શક્યતાઓ પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
3 જુલાઈથી 10 જુલાઈ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની સાથે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની હેલી થશે. નવેમ્બર મહિનાની 15 તારીખે વિધિવત રીતે ચોમાસુ ગુજરાતમાંથી વિદાય લેશે. જૂન મહિનામાં 10, જુલાઈ મહિનામાં 07, ઓગસ્ટ મહિનામાં 12, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 13 અને ઓક્ટોબર મહિનામાં 20 દિવસ એમ ચોમાસામાં કુલ 62 દિવસો વરસાદના રહેશે તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે
ભરત મક્કાનું અનુમાન
કરણી ગામના ભરત મક્કાએ પણ તેમનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે જેમાં શરદ પૂનમનો ઠાર, હોળીનો પવન, ચૈત્રી દનૈયા, અખાત્રીજનો પવન અને હાંડો સારો થાય તો ચોમાસુ સારું થવાના લક્ષણો તેમણે વ્યક્ત કર્યા છે. વાવણી 30મી મેથી 6ઠ્ઠી જુન દરમિયાન થઈ શકે છે અને સાથે સાથે દરિયાઈ વિસ્તારમાં 13મી જૂન આસપાસ વાવાઝોડું બને તેવી પણ શક્યતાઓ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. 26 ઓગસ્ટથી લઈને 13મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિ થાય તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી .છે 1 થી 11 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદની હેલી પણ થઈ શકે છે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં 65 ઇંચ, સોમનાથમાં 70 ઇંચ, પોરબંદરમાં 60 ઇંચ, અમરેલીમાં 70 ઇંચ, રાજકોટમાં 50 ઇંચ,ભાવનગરમાં 55 ઇંચ, બોટાદમાં 40 ઇંચ, સુરેન્દ્રનગરમાં 45 ઇંચ, મોરબીમાં 50 ઇંચ, જામનગરમાં 67 ઇંચ, દેવભૂમિ દ્વારકામાં 70 ઇંચ જેટલો અતિ ભારે વરસાદ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
ઠાકરશીભાઇ સાવલિયાનું અનુમાન
કેશોદના ઠાકરશીભાઈ સાવલિયાએ પણ વરસાદને લઈને પોતાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે. 4થી 10 જૂન દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં અને 19થી 30 જૂન દરમિયાન અન્ય વિસ્તારમાં વાવણી થઈ શકે છે. 3-4-5 જુલાઈ તેમજ 7-8-9 ઓગસ્ટના દિવસે સૌરાષ્ટ્રમાં અતિવૃષ્ટિ થાય તેવી શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદની કેટલીક ખેંચ વર્તાય તેવી પણ શક્યતાઓ તેમણે વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં 04થી 23 ઓક્ટોબર દરમિયાન માવઠું, ઓક્ટોબર મહિનાની 28 તારીખે ખૂબ સારો વરસાદ પડશે તેવો વરતારો ઠાકરશીભાઇ સાવલિયાએ વ્યક્ત કર્યો છે.
