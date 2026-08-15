નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો રૉકિંગ અંદાજ! સારથી બેન્ડ સાથે ગુજરાતી ગરબા-હિન્દી ગીતો ગાઈ યુવાનોના જીત્યા દિલ
સંગીત સાથે મોજ માણતા હર્ષ સંઘવીના વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં પણ આકર્ષણ જગાવી રહ્યા છે
Published : August 15, 2026 at 10:20 PM IST
વડોદરા: કેમેરા સામે પૉલિટિકલ વાતો અને ભાષણો કરતા દેખાતા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો એકદમ અલગ અને અનોખો અંદાજ જોવા મળ્યો. સારથી બેન્ડની ટીમ સાથે હર્ષ સંઘવી સંગીતની મોજ માણતા અને ગીતો ગાતા નજરે પડ્યા. માત્ર ગુજરાતી જ નહીં પરંતુ હિન્દી ફિલ્મોના ગીતો પણ ગાતા જોવા મળેલા સંઘવીનો આ અંદાજ ઉપસ્થિત યુવાનોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. સંગીત સાથે મોજ માણતા હર્ષ સંઘવીના વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.
વડોદરામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો એક અનોખો અને ચર્ચાસ્પદ અંદાજ જોવા મળ્યો છે. સામાન્ય રીતે રાજકીય કાર્યક્રમો, વહીવટી બેઠકો અને જાહેર કાર્યક્રમોમાં જોવા મળતા હર્ષ સંઘવી આ વખતે રાજકારણથી અલગ સંગીતની દુનિયામાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા હતા. વડોદરાની સારથી બેન્ડ ટીમ સાથે તેમણે ગીતો ગાઈને સંગીતની મોજ માણી હતી.
સારથી બેન્ડની ટીમ સાથે હર્ષ સંઘવી માત્ર ગીતો સાંભળતા જ નહીં પરંતુ પોતે પણ માઇક હાથમાં લઈને ગીતો ગાતા જોવા મળ્યા હતા. તેમની સાથે બેન્ડના કલાકારો સંગીત વગાડી રહ્યા હતા અને આ સમગ્ર માહોલમાં હર્ષ સંઘવીએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો.
ગુજરાતી ગરબા-હિન્દી ગીતો ગાયા
ખાસ વાત એ રહી કે હર્ષ સંઘવી ગુજરાતી ગીતોની સાથે હિન્દી ફિલ્મોના ગીતો પણ ગાતા નજરે પડ્યા હતા. સંગીત સાથે તેમની આ રીતેની જોડાણ અને ગીતો ગાવાની શૈલીએ આસપાસ હાજર યુવાનોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
રાજકારણમાં સક્રિય રહેતા નેતાનો આ અનૌપચારિક અંદાજ લોકો માટે પણ આશ્ચર્યજનક રહ્યો હતો. સામાન્ય રીતે નેતાઓને જાહેર મંચ પર ભાષણ આપતા અથવા રાજકીય કાર્યક્રમોમાં સંબોધન કરતા જોવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં હર્ષ સંઘવીનો અલગ જ અંદાજ જોવા મળ્યો હતો.
સારથી બેન્ડની ટીમ સાથે તેમણે સંગીતનો આનંદ માણ્યો હતો અને વાતાવરણને વધુ જીવંત બનાવી દીધું હતું. તેમની આસપાસ હાજર યુવાનો પણ આ ક્ષણોને પોતાના મોબાઇલ ફોનમાં કેદ કરતા જોવા મળ્યા હતા. ગીત ગાતા હર્ષ સંઘવીના વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ચર્ચામાં આવ્યા છે.
આ સમગ્ર ઘટનામાં હર્ષ સંઘવીનો યુવા અને હળવો અંદાજ ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. સંગીત અને યુવાનો સાથે સહજ રીતે જોડાતા જોવા મળેલા સંઘવીના આ અંદાજને કારણે કાર્યક્રમમાં એક અલગ જ માહોલ સર્જાયો હતો.
હર્ષ સંઘવીની આ તસવીરો અને વીડિયો સામે આવ્યા બાદ લોકોમાં પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે રાજકારણની વ્યસ્તતા વચ્ચે નાયબ મુખ્યમંત્રીને સંગીતનો પણ શોખ છે. સારથી બેન્ડ સાથે તેમની સંગીતમય ક્ષણોએ આ શોખને જાહેરમાં લાવી દીધો છે.
ખાસ કરીને યુવાનોમાં આ પ્રકારના અનૌપચારિક અંદાજને લઈને ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. રાજકીય ઓળખથી અલગ એક સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ સંગીત માણતા અને ગીત ગાતા હર્ષ સંઘવી જોવા મળતા તેમની સાથે જોડાયેલી આ ક્ષણ સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે.
આ ઘટનાનો સૌથી રસપ્રદ ભાગ એ છે કે હર્ષ સંઘવીએ કોઈ ઔપચારિક મંચ કે રાજકીય કાર્યક્રમને બદલે બેન્ડની ટીમ સાથે સ્વાભાવિક રીતે સંગીતમાં ભાગ લીધો હતો. જેના કારણે હાજર લોકો માટે પણ આ એક યાદગાર ક્ષણ બની હતી. વડોદરામાં સારથી બેન્ડ સાથે ગીત ગાતા હર્ષ સંઘવીનો અનોખો અંદાજ હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. રાજકારણની સાથે સંગીતનો શોખ પણ ધરાવતા હોવાનો આ અંદાજ સામે આવ્યો છે. હર્ષ સંઘવીના ગીતોના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં યુવાનોમાં પણ તેમના આ અલગ અંદાજને લઈને ખાસ આકર્ષણ જોવા મળી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: