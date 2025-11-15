નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો અધિકારીઓને કડક સંદેશ, કહ્યું ખેડૂત સહાયમાં ગેરરીતિ કરી તો ખેર નહીં...
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતના લસકાણા ખાતે આયોજિત 'પ્રજા વાત્સલ્ય પ્રતિનિધિ અભિવાદન સમારોહ'માં સરકારી અધિકારીઓને સ્પષ્ટ અને આકરો સંદેશ આપતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : November 15, 2025 at 12:49 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 1:31 PM IST
સુરત: સુરતના લસકાણા ગામે યોજાયેલા 'પ્રજા વાત્સલ્ય પ્રતિનિધિ અભિવાદન સમારોહ'માં ઉપસ્થિત રહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સરકારી અધિકારીઓને સ્પષ્ટ અને આકરો સંદેશ આપતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
એક પણ ખેડૂતની ફરિયાદ આવશે તો...
કમોસમી વરસાદને પગલે જાહેર કરાયેલા ₹10,000 કરોડના સહાય પેકેજની વાત કરતાં તેમણે ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી કે, "જો એક પણ ખેડૂતની ફરિયાદ આવશે કે તેને નુકસાનનું વળતર યોગ્ય રીતે કે સમયસર મળ્યું નથી, તો અમે ગમે તેવા મોટા અધિકારી હશે, તેની સામે પગલાં ભરવામાં આવશે. ખેડૂતની ફરિયાદ આવશે તો વાત નહીં પગલા લેવાશે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આંકડા રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે સરકારે માત્ર 7 દિવસમાં નુકસાન સર્વેનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે, અને રેકોર્ડ 10 દિવસમાં ₹10 હજાર કરોડનું પેકેજ ખેડૂતોના ખાતામાં પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય છે. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે સરકારે ઝડપી ન્યાય આપ્યો છે અને તે ખેડૂતોને પૂરેપૂરો મળવો જ જોઈએ.
ડ્રગ્સ મુક્ત ગુજરાતની પહેલ
ખેડૂત સહાય ઉપરાંત સંઘવીએ સમાજમાં ચાલી રહેલા અન્ય બે ગંભીર દુષણો સામે લડવાનો સંકલ્પ લેવડાવ્યો હતો. સંઘવીએ જણાવ્યું કે, "ડ્રગ્સ નાબૂદ કરવા હું પોલીસની પાછળ પડ્યો છું અને ગુજરાતમાંથી ડ્રગ્સને જડમૂળથી નાબૂદ ન કરું ત્યાં સુધી ઝંપવાનો નથી." તેમણે માહિતી આપી કે ગુજરાત પોલીસે 4 વર્ષમાં 75 પાકિસ્તાની ડ્રગ્સ વેચનારાઓને જેલમાં મોકલ્યા છે.
માતા-પિતાનું સન્માન
સંઘવીએ સમાજના સંગઠનોને ભાવુક અપીલ કરી કે જે સંતાન પોતાના માતા-પિતાને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકે, તેવા વ્યક્તિઓ પાસેથી ફંડ ન લેવું જોઈએ કે તેમને સમારોહમાં પહેલી હરોળમાં પણ ન બેસાડવા જોઈએ.
નાયબ મુખ્યમંત્રી સંઘવીના આ સંકલ્પો અને અધિકારીઓને આપેલા આકરા સંદેશને કારણે કાર્યક્રમમાં એક મક્કમતાનો માહોલ છવાયો હતો, જે સરકારની સંવેદનશીલતા અને કડક વહીવટી ઇરાદાઓને દર્શાવે છે. આ કાર્યક્રમમાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા, મેયર દક્ષેશ માવાણી સહિતના મહાનુભાવો અને પાટીદાર સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.