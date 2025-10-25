નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નાથદ્વારામાં શ્રીનાથજીના કર્યા દર્શન, પરિવાર સાથે કર્યા ઠાકોરજીની કરી પૂજા
નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા બાદ હર્ષ સંઘવી પહેલી વખત પરિવાર સાથે નાથદ્વારા આવ્યા હતાં, શ્રીનાથજી સમક્ષ શિશ ઝુકાવ્યું હતું અને પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : October 25, 2025 at 6:35 PM IST
નાથદ્વારા, રાજસ્થાન: રાજ્યના નવા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના પરિવાર સાથે પુષ્ટિમાર્ગીય વલ્લભ સંપ્રદાયના મુખ્ય મથક શ્રીનાથજી હવેલીની મુલાકાત લીધી. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ભગવાન શ્રીનાથજીના રાજભોગ ઝાંખીના દર્શન કર્યા બાદ દેશ અને રાજ્યની સમૃદ્ધિ અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી. દર્શન બાદ, કૃષ્ણ ભંડારના અધિકારી સુધાકર ઉપાધ્યાય દ્વારા સંઘવીનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ દરમિયાન, નાયબ મુખ્યમંત્રી સંઘવીએ જણાવ્યું હતુ કે દર વર્ષે,દિવાળી બાદ શરૂ થતા ગુજરાતી નવા વર્ષ દરમિયાન, લાખો ગુજરાતી વૈષ્ણવો શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા અને ઠાકુરજીના આશીર્વાદથી નવા વર્ષની શરૂઆત કરવા નાથદ્વારા આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ વખતે, તેમણે અને તેમના પરિવારે પણ શ્રીનાથજીના આશીર્વાદથી નવા વર્ષની શરૂઆત કરી હતી.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, દિવાળી પહેલા, ગુજરાત સરકારમાં મોટો ફેરફાર થયો હતો, જેમાં હર્ષ સંઘવીને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ, તેઓ ગૃહ મંત્રાલયનો હવાલો સંભાળતા હતા. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથેના તેમના ગાઢ સંકલનને કારણે, સંઘવી 27 વર્ષની નાની ઉંમરે ધારાસભ્ય અને 36 વર્ષની ઉંમરે ગૃહ રાજ્યમંત્રી બન્યા હતા. તેમના હિન્દુ તરફી નિવેદનો અને ડ્રગ વિરોધી ઝુંબેશ માટે જાણીતા, સંઘવી હવે ગુજરાત સરકારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રીની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી છે.
શ્રીનાથજી મંદિરમાં, હર્ષ સંઘવીનું સ્વાગત તિલકાયતશ્રીના સલાહકાર અંજન શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમણે મંદિર અને પુષ્ટિમાર્ગ પરંપરા વિશે માહિતી આપી હતી. મંદિર વતી તેમને પિછવાઈ (એક પવિત્ર દોરો) અને પ્રસાદ (ભગવાનનો આશીર્વાદ) પણ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે મંદિરના મુખ્ય પ્રશાસક ભારત ભૂષણ વ્યાસ, મદદનીશ અધિકારી અનિલ સંધ્યા, સચિવ લીલાધર પુરોહિત, કૈલાશ પાલીવાલ, કલ્પિત જોષી, હર્ષ સંધ્યા, સીઆઈ મોહન સિંહ, કમલેન્દ્ર સિંહ અને અન્ય અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.