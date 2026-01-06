ETV Bharat / state

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથમાં ભોળાનાથના દર્શન કર્યા, PM મોદીના પ્રવાસની તૈયારીની સમીક્ષા કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 અને 11 તારીખે ગુજરાતના પ્રવાસે, હર્ષ સંઘવી સહિતના નેતાઓએ PM મોદીના કાર્યક્રમની તૈયારીની સમીક્ષા કરી

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
સોમનાથ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 અને 11 તારીખે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. PM મોદીના પ્રવાસ પહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિતના મંત્રીઓ સોમનાથ પહોંચ્યા હતા અને તેમના કાર્યક્રમની તૈયારીની સમીક્ષા કરી હતી. હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા અને ધન્યતા અનુભવી હતી.

PM મોદીના કાર્યક્રમ પહેલા હર્ષ સંઘવી સોમનાથમાં

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સમક્ષ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ શીશ ઝૂકાવ્યું હતું અને મંદિર પરિસર સહિતના સ્થળોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 11 જાન્યુઆરીએ સોમનાથ પ્રવાસ અને વિવિધ કાર્યક્રમો અંગે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી.

હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવાની સાથે જ બિલ્વપત્રો-પુષ્પો સહિતની સામગ્રી અર્પણ કરતાં ભોળાનાથને ગંગાજળ અભિષેક કર્યો હતો.

સોમનાથ મહાદેવના દર્શન બાદ PM મોદીના કાર્યક્રમની તૈયારીની સમીક્ષા કરી

દર્શન બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આગામી 10 અને 11 તારીખના અનુસંધાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સોમનાથ પ્રવાસ અંગે સ્થળ સમીક્ષા કરી હતી. હર્ષ સંઘવીએ સોમનાથમાં મંદિર પરિસર, બાણસ્તંભ, દિગ્વિજય દ્વાર પાસે સરદાર પ્રતિમાથી લઈ હમીરજી સર્કલ, ગુડલક સર્કલ સુધી ચાલીને સ્થળ સમીક્ષા કરી હતી.

હર્ષ સંઘવી, જીતુ વાઘાણી, અર્જુન મોઢવાડિયા સહિતના નેતાઓએ PM મોદીના સોમનાથ પ્રવાસના રૂટની સમીક્ષા કરી હતી
હર્ષ સંઘવી, જીતુ વાઘાણી, અર્જુન મોઢવાડિયા સહિતના નેતાઓએ PM મોદીના સોમનાથ પ્રવાસના રૂટની સમીક્ષા કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજી વિવિધ કાર્યક્રમોની તૈયારી અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આગામી બે દિવસમાં કાર્યક્રમની રૂપરેખા તૈયાર કરવા અને કામગીરી પૂર્ણ કરવા પણ જણાવ્યું હતું.

હર્ષ સંઘવીએ PM મોદીના કાર્યક્રમની તૈયારીની સમીક્ષા કરી
હર્ષ સંઘવીએ PM મોદીના કાર્યક્રમની તૈયારીની સમીક્ષા કરી (ETV Bharat Gujarat)

વડાપ્રધાન મોદીના સોમનાથ પ્રવાસને લઇને નાયબ મુખ્યમંત્રીની સાથે કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, શિક્ષણ મંત્રી ડૉ.પ્રદ્યુમન વાજા, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા, ઊર્જા રાજ્ય મંત્રી કૌશિક વેકરિયા, ધારાસભ્ય ઉદય કાનગૃડ, ભગવાનભાઇ બારડ, જિલ્લા અગ્રણી ઝવેરીભાઇ ઠકરાર, સંજય પરમાર, પુનિત શર્મા, ગૌરાંગ રૂપારેલીયા સહિતના પદાધિકારીઓ ઉપરાંત અગ્ર સચિવ મિલિંદ તોરવણે, અગ્ર સચિવ અશ્વિની કુમાર, રાહુલ ગુપ્તા, મુખ્યમંત્રીના અધિક અગ્ર સચિવ ડૉ. વિક્રાંત પાંડે, આલોક પાંડે, દિલીપ રાણા, આઇજી નિલેશ જાજડિયા, કલેક્ટર એન.વી.ઉપાધ્યાય, જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમાર, સોમનાથ ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી યોગેન્દ્ર દેસાઇ સહિતના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.

