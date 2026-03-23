નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની હાઈ લેવલ બેઠક: ગેસ સપ્લાયને લઈ સરકાર એલર્ટ મોડમાં

Published : March 23, 2026 at 4:37 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં ગેસ સપ્લાયની વર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આજે ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કરી હતી, જેમાં રાજ્યભરના સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.

બેઠક દરમિયાન રાજ્યમાં ગેસ સપ્લાયની હાલની સ્થિતિનું વિગતવાર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને ઘરેલુ PNG, કોમર્શિયલ અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોમાં ગેસની માંગ અને પુરવઠા વચ્ચે સંતુલન જળવાઈ રહે તે મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે વર્તમાન સ્ટોક કેટલો પૂરતો છે અને આવનારા દિવસોમાં તેની ઉપલબ્ધતા કેવી રહેશે તે અંગે વિસ્તૃત માહિતી લેવામાં આવી હતી.

સમીક્ષામાં ગેસ સ્ટોરેજ, સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ અને વિતરણ નેટવર્કની ક્ષમતાનો પણ તાગ લેવામાં આવ્યો હતો. ક્યાં વિસ્તારોમાં વધુ દબાણ છે, ક્યાં સપ્લાયમાં વિક્ષેપ આવી શકે છે અને તેને કેવી રીતે અટકાવવો—તે મુદ્દાઓ પર અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

કેન્દ્ર સરકાર સાથે સંકલન પણ આ બેઠકનો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો રહ્યો હતો. રાજ્યને મળતા ગેસ કોટા, એલોકેશન અને સમયસર સપ્લાય માટે કેન્દ્ર સાથે સતત સંવાદ જાળવવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. હર્ષ સંઘવીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે રાજ્યના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી હોય ત્યાં કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો પણ કરવામાં આવશે.

સુરક્ષા અને મેન્ટેનન્સ મુદ્દે પણ ખાસ ભાર મૂકાયો હતો. ગેસ પાઈપલાઈન નેટવર્કમાં લીકેજ અથવા ટેકનિકલ ખામી સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી થાય, તેની માટે ઈમરજન્સી રિસ્પોન્સ સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનાવવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. નાગરિકોની સલામતીને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપતા નિયમિત ઇન્સ્પેક્શન અને મોનિટરિંગ વધારવા પણ ભાર મૂકાયો હતો.

બેઠકમાં અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી કે કોઈપણ પ્રકારની અછત, વિલંબ કે ફરિયાદો સામે તાત્કાલિક પ્રતિસાદ આપવામાં આવે અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવે. સાથે જ, આવનારા સમયમાં ગેસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ મજબૂત બનાવવા અને વધુ વિસ્તારોમાં પાઈપ્ડ ગેસ સેવા વિસ્તૃત કરવાની દિશામાં પણ આયોજન પર ચર્ચા કરવામાં આવી.

આ સમગ્ર સમીક્ષા બેઠક રાજ્યમાં ગેસ સપ્લાયને સતત, સુરક્ષિત અને કાર્યક્ષમ રાખવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ સૂચનાઓનો અમલ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કેટલી અસરકારક રીતે થાય છે.

