સુરત ડાયમંડ બુર્સ બનશે વિશ્વનું સૌથી મોટું CVD હબ, મુંબઈનું વર્ચસ્વ થશે ભૂતકાળ
'સુરત ડાયમંડ બુર્સ' (SDB)ની મુલાકાતે આવેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, લેબગ્રોન અને નેચરલ ડાયમંડનું કેન્દ્ર હવે મુંબઈ નહીં પણ સુરત જ રહેશે.
Published : April 5, 2026 at 6:52 AM IST
સુરત: સુરતના ખજોદ સ્થિત વિશ્વના સૌથી મોટા કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ 'સુરત ડાયમંડ બુર્સ' (SDB)ની શનિવારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મુલાકાત લીધી હતી. વેપારીઓનો ઉત્સાહ વધારતા મંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે, આગામી બે વર્ષમાં સુરત ડાયમંડ બુર્સ વિશ્વનું સૌથી મોટું 'CVD ડાયમંડ હબ' બનીને ઉભરશે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, લેબગ્રોન અને નેચરલ ડાયમંડનું કેન્દ્ર હવે મુંબઈ નહીં પણ સુરત જ રહેશે.
SDBની પ્રગતિના આંકડા આપતા મંત્રીએ જણાવ્યું કે, ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં વેપારીઓએ અહીં સ્થળાંતર શરૂ કરી દીધું છે. આગામી એક વર્ષમાં બુર્સમાં 1500 જેટલી ઓફિસો કાર્યરત થઈ જશે, જ્યારે માત્ર5૫ મહિનામાં 500 નવી ઓફિસોના શ્રીગણેશ થશે. હાલમાં દરરોજ અંદાજે 2800 થી 3200 લોકોની એન્ટ્રી નોંધાઈ રહી છે, જે વેપારની તેજ ગતિનો પુરાવો છે.
હીરા ઉદ્યોગની કરોડરજ્જુ સમાન દલાલો અને બ્રોકરો માટે મંત્રીએ મહત્વની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે સૂચન કર્યું કે, બુર્સમાં આવતા તમામ દલાલો માટે વહેલી તકે સસ્તા દરે 'ભોજનશાળા' શરૂ કરવામાં આવે. દલાલોને અપીલ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "તમે બધા જ SDBમાં વેપાર કરવાનું નક્કી કરો, તમારી નાની કેબિન શરૂ કરો, તમામ પાયાની સુવિધાઓ સરકાર અને પ્રશાસન પૂરી પાડશે."
અત્યાર સુધી રફ હીરાના ટેન્ડરિંગ માટે વેપારીઓએ દુબઈ કે વિદેશ જવું પડતું હતું, પરંતુ હવે સુરતમાં જ આ સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ છે. ભાવેશભાઈના સહયોગથી તાજેતરમાં 500 કરોડના 3 મોટા રફ ટેન્ડર સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા છે. આગામી 20 દિવસમાં વધુ 3 ટેન્ડરો આવશે, જેનાથી સુરત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રફ ટેન્ડરિંગનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનશે.
મુંબઈના ડાયમંડ બુર્સ સાથે સરખામણી કરતા હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે, મુંબઈમાં બુર્સ શરૂ થતા 15 વર્ષ લાગ્યા હતા, જ્યારે સુરતમાં માત્ર 2 વર્ષમાં 250થી વધુ ઓફિસો શરૂ થઈ ગઈ છે. ટીકા કરનારાઓ પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "દુનિયાની સૌથી મોટી ઓફિસ બિલ્ડિંગ જોઈને અમુકને ઈર્ષ્યા થાય તે સ્વાભાવિક છે, પણ અમે તો બુર્સના દરવાજે લીંબુ-મરચાં બાંધી દીધા છે જેથી કોઈની નજર ન લાગે."