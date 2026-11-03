'વિકાસનાં કામોમાં અવરોધ ઊભા કરનારા ન હોત તો આજે વિકાસ ક્યાંય આગળ પહોંચી ગયો હોત': હર્ષ સંઘવી
જાહેર સભાને સંબોધતા હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું હતું કે, 'વિકાસનાં કામોમાં અવરોધ ઊભા કરનારા લોકો ન હોત તો આજે વિકાસ ક્યાંય આગળ પહોંચી ગયો હોત'.
Published : November 3, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:19 PM IST
નવસારી: વાંસદા ખાતે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિકાસનાં કામોમાં અવરોધ ઊભા કરનારાઓને આડેહાથ લેતાં કોંગ્રેસના સ્થાનિક ધારાસભ્ય અનંત પટેલ પર પરોક્ષ રીતે નિશાન સાધ્યું હતું.
વાંસદામાં અંદાજે 190 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ વિકાસકામોનું ભૂમિપૂજન અને ખાતમુહૂર્ત કર્યા બાદ જાહેર સભાને સંબોધતા સંઘવીએ વિકાસકાર્યોમાં રાજકારણ ન કરવાની સલાહ આપી હતી.
હર્ષ સંઘવીનો કોંગ્રેસને ટોણો, કહ્યું વિકાસના કામોમાં રોડા ન નાખો #HarshSanghavi #Bjp #bjpGujarat #GujaratCongress #GujaratPolitics #Vansada #Navsari #Governmentofgujarat https://t.co/wNb8uMxOMr— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) November 3, 2026
જાહેર સભામાં સંબોધન દરમિયાન હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, વિકાસનાં કામોમાં રોડા નાખવાનું બંધ કરવું જોઈએ. જો વિકાસનાં કામોમાં અવરોધ ઊભા કરનારા લોકો ન હોત તો આજે વિકાસ ક્યાંય આગળ પહોંચી ગયો હોત. રાજનીતિ પોતાની જગ્યાએ છે, પરંતુ વિકાસનાં કામોમાં રાજકારણ થવું જોઈએ નહીં. ખાસ કરીને વાંસદાના આદિવાસી ભાઈ-બહેનોને કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન ન થવું જોઈએ.
સંઘવીએ વધુમાં આદિવાસી સમાજના હિતને પ્રાથમિકતા આપવાની વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સમાજના વિકાસ અને લોકોના કલ્યાણ માટે થતાં કામોમાં સહકાર આપવો જોઈએ. કોઈપણ કામનો વિરોધ કરતાં પહેલાં તેના હેતુ અને તેનાથી સ્થાનિક લોકોને થનારા લાભ વિશે વિચારવું જરૂરી છે. રાજકીય મતભેદો હોઈ શકે છે, પરંતુ સમાજના હિતને નુકસાન પહોંચે તેવું રાજકારણ ન થવું જોઈએ.
વાંસદાના ધારાસભ્ય અનંત પટેલનું નામ લીધા વિના સંઘવીએ કરેલી આ ટિપ્પણીઓ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. આદિવાસી પટ્ટામાં વિકાસનાં કામો અને તેને લઈને ઊભા થતા વિરોધ વચ્ચે નાયબ મુખ્યમંત્રીનું આ નિવેદન રાજકીય રીતે પણ મહત્ત્વનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સભાના અંતમાં હર્ષ સંઘવીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે, તેમને આશા છે કે વાંસદાની ધરતી સૌને સદબુદ્ધિ આપે અને સૌ સાથે મળીને આદિવાસી સમાજના હિત તથા વિસ્તારના વિકાસ માટે કામ કરે.
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