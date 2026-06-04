અમદાવાદ: પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ સાથે મારામારીનો મામલો, લેખિત ફરિયાદ બાદ PSI સોનલ રાઠોડ સામે વિભાગીય કાર્યવાહી
અમદાવાદના પંચવટી ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં પાર્લર ચલાવતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ સાથે પોલીસ દ્વારા અશોભનીય વર્તન અને મારામારીનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે.
Published : June 4, 2026 at 9:33 PM IST
અમદાવાદ: શહેરના પંચવટી ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં પાર્લર ચલાવતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ સાથે પોલીસ દ્વારા અશોભનીય વર્તન અને મારામારીનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. આ ઘટનામાં PSI પર પ્રજ્ઞાચક્ષુ સાથે મારપીટના આક્ષેપ બાદ લેખિત રજૂઆત અને તપાસ બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પ્રજ્ઞાચક્ષુ સાથે માર મારવાના આરોપમાં PSI સામે કાર્યવાહી
બનાવની વિગત જોઇએ તો અમદાવાદના પંચવટી વિસ્તારમાં બપોરના સમયે પાર્લર ચલાવતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ ગોપાલભાઇ દરજી દુકાને હાજર હતા. આ દરમિયાન તેમના પાર્લરમાં કોઇ વ્યક્તિએ પેકેટ તોડ્યું હોય તેવો અવાજ સંભળાતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિએ હાથ ફેરવતા એક બાળકનો હાથ પકડી લીધો હતો. આ ઘટનાને લઇને બાળક પોતાના પિતાને લઇને ત્યાં આવ્યો હતો અને બન્ને વચ્ચે બોલાચાલી થઇ હતી.
બાદમાં બાળકના પિતાએ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસને ફોન કરીને જાણ કરી હતી. પોલીસ સ્થળ પર પહોંચતા બન્ને પક્ષોની પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન બાળકના પિતા ત્યાંથી નીકળી ગયા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
આ દરમિયાન મહિલા PSI સોનલ રાઠોડ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ સાથે મારામારી કરી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. ઘટનાસ્થળે હાજર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસના કર્મચારીઓએ સ્થિતિ વધુ વણસે નહીં તે માટે PSI સોનલ રાઠોડને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટના બાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસે ગોપાલ ભાઈ દરજીના પાર્લર પર જઈને તપાસ હાથ ધરી હતી. સાથે જ ઘટનાને લગતી હકીકતો જાણવા સ્થાનિકો અને સંબંધિત લોકોના નિવેદનો નોંધવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
મામલો ગંભીર બનતા પોલીસ સ્ટેશનના PI ફરિયાદ નોંધવા માટે પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિના ઘરે પણ પહોંચ્યા હતા. જોકે ફરિયાદીએ પોલીસ સ્ટેશન આવીને અરજી આપવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરતા તેમને સ્ટેશન ખાતે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓને લેખિત અહેવાલ આપવામાં આવ્યો હતો. રજૂઆતના આધારે મામલાની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને સંબંધિત PSI વિરુદ્ધ વિભાગીય સ્તરે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ મામલે એસીપી બી ડિવિઝન એચ.એમ. કણસાગરાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. મળેલા અહેવાલ અને તથ્યોના આધારે ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ કર્મચારીના વર્તન અંગે મળેલી ફરિયાદને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે અને જરૂરી વિભાગીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે.
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