સુરત ગ્રામ્યમાં ગાઢ ધુમ્મસની ચાદર: વિઝીબિલિટી ઘટતા વાહનચાલકો પરેશાન
Published : November 6, 2025 at 3:32 PM IST
સુરત: સમગ્ર સુરત જિલ્લા અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજે વહેલી સવારથી જ ગાઢ ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ છવાયું છે. જાણે આખા વિસ્તાર પર ધુમ્મસની સફેદ ચાદર પથરાઈ ગઈ હોય તેવો માહોલ સર્જાયો હતો. વાતાવરણમાં અચાનક આવેલા આ પલટાને કારણે સવારની નિયમિત ગતિવિધિઓ પર અસર પડી છે, અને ખાસ કરીને વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ધુમ્મસના કારણે વિઝીબિલિટી ઓછી:
ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખુલ્લા માર્ગો પર ધુમ્મસનું પ્રમાણ એટલું વધારે હતું કે વિઝીબિલિટી એટલે કે દ્રશ્યતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. સવારના સમયે દસથી પંદર ફૂટ દૂરનું પણ સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું ન હતું. આ અચાનક છવાયેલા ધુમ્મસને કારણે વાહનચાલકોને તેમના વાહનોની હેડલાઇટ (Headlight) ચાલુ કરીને જવાની નોબત આવી હતી.
વાહનચાલકોને સાવચેતી રાખવાની ફરજ
વહેલી સવારે નોકરી-ધંધા પર કે ખેતરો તરફ જઈ રહેલા લોકોએ ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવું પડ્યું હતું. માર્ગો પર વાહનોની ગતિ મંદ પડી જવાથી ટ્રાફિક પણ ધીમો થયો હતો. ધુમ્મસને કારણે વિઝીબિલિટી ઓછી થતાં માર્ગ પર અકસ્માત થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે વાહનચાલકોને વધુ સતર્ક અને સાવચેત રહેવાની ફરજ પડી હતી.
વાતાવરણમાં ઠંડકનો અનુભવ
આ ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણને કારણે સવારના તાપમાનમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં લોકોએ હળવી ઠંડકનો અનુભવ કર્યો હતો. જોકે, ધુમ્મસ સૂર્યપ્રકાશને જમીન સુધી પહોંચવા દેતું ન હોવાથી સવારનો સમય થોડો અંધકારમય રહ્યો હતો.
સુરત જિલ્લામાં અસર
સુરત શહેર ઉપરાંત જિલ્લાના માંડવી, કીમ, પલસાણા, કામરેજ અને અન્ય ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ધુમ્મસનું પ્રમાણ સવારે નોંધનીય રહ્યું હતું. સ્થાનિક ખેડૂતો અને રોજીંદા મજૂરી કરતા લોકોએ ધુમ્મસના કારણે કામ પર જવામાં થોડો વિલંબ અનુભવ્યો હતો.
આ ધુમ્મસ સૂર્ય ઊંચે આવતા ધીમે ધીમે ઓછું થવાની શક્યતા છે, પરંતુ ત્યાં સુધી વાહનચાલકોને સાવચેતી સાથે વાહન હંકારવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
