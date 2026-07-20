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અમદાવાદમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં પ્રદર્શન, યુવાનો રસ્તા પર ઉતર્યા; પોલીસે અટકાયત કરી

અમદાવાદમાં પણ કેટલાક યુવાનો સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે જેમની પોલીસે અટકાયત કરી છે.

અમદાવાદમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં પ્રદર્શન
અમદાવાદમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 11:23 AM IST

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Updated : July 20, 2026 at 11:32 AM IST

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અમદાવાદ: દિલ્હીમાં શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે 20 દિવસથી અનશન પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી પોલીસ 20 દિવસે ઉઠાવીને સરકારી હોસ્પિટલમાં લઇ ગઇ હતી. તે બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ સોમવારે જંતર મંતરથી સંસદ સુધી માર્ચ કાઢવાની જાહેરાત કરી હતી. અમદાવાદમાં પણ કેટલાક યુવાનો સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે જેમની પોલીસે અટકાયત કરી છે.

અમદાવાદમાં યુવાનો પ્રદર્શન કરે તે પહેલા જ અટકાયત

અમદાવાદના લો ગાર્ડન વિસ્તારમાં હેપ્પી સ્ટ્રીટ નજીક લદ્દાખના સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં અનેક યુવાનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. પ્રદર્શન કરતા આ યુવાનોની પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં યુવાનો સોનમ વાંગચુકના બેનર સાથે રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. કોઇ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને સમર્થકોની અટકાયત કરી હત. આ દરમિયાન યુવાનોએ નારા લગાવી પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

પોલીસે દોડાવી દોડાવીને કરી અટકાયત

કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે શહેર પોલીસ દ્વારા સારંગપુર, લો ગાર્ડન સહિતના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર રહી સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે સતત પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, જાહેર શાંતિ અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાના હેતુથી જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અટકાયત કરાયેલા લોકોને કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ આગળની કાર્યવાહી માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. શહેરમાં હાલ સ્થિતિ શાંતિપૂર્ણ હોવાનું અને પોલીસ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે સોનમ વાંગચુક અને કોકરોચ જનતા પાર્ટી NEET પેપર લીક વિવાદ અને પરીક્ષાઓની અનિયમિતતાઓને લઇને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

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Last Updated : July 20, 2026 at 11:32 AM IST

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