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જામનગરના બેડી વિસ્તારમાં ‘સાયચા ગેંગ’ના દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર, ₹1.17 કરોડની જમીન ખુલ્લી કરાઈ

ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિકો અને દબાણકર્તાઓએ તંત્રની આ કાર્યવાહીનો વિરોધ કર્યો હતો. અધિકારીઓ અને લોકો વચ્ચે ભારે બોલાચાલી અને ઘર્ષણના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા હતા.

દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર
દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 12:02 PM IST

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જામનગર: જામનગર શહેરમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ અને ભૂમાફિયાઓ સામે તંત્ર દ્વારા ઓપરેશન ક્લીન-અપ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આજે વહેલી સવારથી જ જામનગરના દરિયાકાંઠાના બેડી વિસ્તારમાં સરકારી તંત્ર દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર એક મોટું અને અભૂતપૂર્વ ડિમોલિશન ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ ઓપરેશન હેઠળ તંત્રએ કરોડો રૂપિયાની કિંમતી સરકારી જમીન ગણતરીના કલાકોમાં જ ભૂમાફિયાઓના ચુંગાલમાંથી મુક્ત કરાવી લીધી છે.

JCB અને ટ્રેક્ટરોના કાફલા સાથે સવારથી શરૂ થઈ કાર્યવાહી

મળતી માહિતી મુજબ, આજે સવારથી જ મહાનગરપાલિકા અને મહેસૂલ વિભાગની ટીમ જેસીબી (JCB) અને ટ્રેક્ટરો સહિતના ભારે મશીનોના કાફલા સાથે બેડી વિસ્તારમાં ત્રાટકી હતી. તંત્ર દ્વારા આ આખા ઓપરેશન દરમિયાન અંદાજે 918 ચોરસ મીટર જેટલી સરકારી જગ્યા પર ખડકાયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામોને જમીનદોસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે. બજાર કિંમત અનુસાર આ મુક્ત કરાયેલી જમીનની અંદાજિત કિંમત 1 કરોડ 17 લાખ રૂપિયા જેટલી થાય છે.

જામનગરના બેડી વિસ્તામાંથી ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરાયા (Etv Bharat Gujarat)

કુખ્યાત ‘સાયચા ગેંગ’ના દબાણો દૂર કરાયા

આ ડિમોલિશન ઓપરેશનની સૌથી મોટી અને મહત્વની કડી એ છે કે, થોડા સમય પહેલાં જ જામનગરમાં જેમના પર ગુજસીટોક (GujCTOC) જેવા કડક કાયદા હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, તે કુખ્યાત 'સાયચા ગેંગ' દ્વારા આ વિસ્તારમાં સરકારી જમીનો પચાવી પાડીને મોટા પાયે ગેરકાયદે દબાણો કરવામાં આવ્યા હતા. આજના ઓપરેશનમાં આ ગેંગના નેટવર્કને તોડવા માટે તેમના દ્વારા કરાયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો પર તંત્રનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે, જેને પગલે ગુનેગારોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

પોલીસ કાફલા સાથે દબાણ હટાવની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ
પોલીસ કાફલા સાથે દબાણ હટાવની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોનો વિરોધ, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત

ડિમોલિશનની કામગીરી શરૂ થતાં જ સ્થાનિક રહીશો અને દબાણકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઘટનાસ્થળે એકત્રિત થઈ ગયા હતા. તંત્રની આ કાર્યવાહીનો સ્થાનિકો દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે અધિકારીઓ અને લોકો વચ્ચે ભારે બોલાચાલી અને ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. જોકે, કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને કાયદો તથા વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે ઘટનાસ્થળે પોલીસનો ચુસ્ત અને ચુનંદા કાફલો તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના કડક વલણને કારણે વિરોધ કરનારા તત્વો ફાવ્યા નહોતા અને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.

જામનગરના બેડી વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરાયા
જામનગરના બેડી વિસ્તારમાંથી ગેરકાયદે દબાણો દૂર કરાયા (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, દબાણ હટાવની કામગીરી અગાઉ તંત્રએ નોટિસ પણ આપી હતી. આ મામલે તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ગેરકાયદેસર બાંધકામો કરનારા આસામીઓને અગાઉથી જ કાયદેસરની નોટિસો ફટકારીને દબાણો જાતે જ હટાવી લેવા માટે પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. આમ છતાં, નિયત સમયમર્યાદામાં દબાણ ન હટાવાતા આખરે કાયદાનું પાલન કરાવવા માટે આ કડક ઓપરેશન હાથ ધરવું પડ્યું છે."

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TAGGED:

DEMOLITION AT JAMNAGAR
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