રાજકોટ જંગલેશ્વર ડિમોલિશન ખર્ચ વિવાદ: કોંગ્રેસે SIT અથવા નિવૃત્ત જજની તપાસની માંગ, કમિશનર-ભાજપ સામે વિરોધ
કોંગ્રેસે આવેદનપત્ર આપીને માંગ કરી કે, કોર્પોરેશનની આંતરિક સમિતિને બદલે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) અથવા નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવે.
Published : June 30, 2026 at 8:21 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના વોર્ડ નંબર 16ના જંગલેશ્વર વિસ્તારના મેગા ડિમોલિશનમાં થયેલા અત્યંત વધુ ખર્ચના પડઘા સરકાર સુધી પહોંચ્યા છે. મનપાએ ડેપ્યુટી કમિશનરની અધ્યક્ષતામાં તપાસ સમિતિની રચના કરી છે, ત્યારે વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસે આ મુદ્દે આજે મેદાનમાં ઉતરીને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
કોંગ્રેસે વેસ્ટ ઝોન કચેરી ખાતે ડેપ્યુટી કમિશનર ચેતન નંદાણીને આવેદનપત્ર આપીને માંગ કરી છે કે, કોર્પોરેશનની આંતરિક સમિતિને બદલે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) અથવા નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવે.
કોંગ્રેસનો મુખ્ય આક્ષેપ:
- ખર્ચ મંજૂર કરનાર ટોચના અધિકારીઓ સામે નીચલા કેડરના અધિકારીઓની સમિતિ કેવી રીતે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી શકે? કોંગ્રેસે કહ્યું કે કમિશનરની બદલી કરીને અથવા તેમને રજા પર મૂકીને સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિ બનાવવી જોઈએ.
- કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ “ભાજપ-કમિશનર હાય હાય”ના સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કોંગ્રેસે ટેબલ પર “દૂધના રખોપા કરતી બિલાડીઓ”ના રમકડાં દોડાવીને આ તપાસને “બિલાડીને દૂધના રખોપા” જેવી ગણાવી હતી.
કોંગ્રેસે રજૂ કરેલી મુખ્ય માંગણીઓ:
- સમગ્ર મામલાની તપાસ માત્ર કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અથવા શાસક પક્ષની સમિતિ દ્વારા નહીં, પરંતુ SIT અથવા નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવે.
- ડિમોલિશન દરમિયાન થયેલા તમામ ખર્ચ, બિલ, ચુકવણી, ટેન્ડર, વર્ક ઓર્ડર અને કોન્ટ્રાક્ટની વિગતો જાહેર કરવામાં આવે.
- તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગત સામે તાત્કાલિક ગુનો નોંધી કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
- તપાસ અહેવાલ અને તેના આધારે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી જાહેર કરવામાં આવે.
શું છે વિવાદ?
ડિમોલિશન દરમિયાન નાસ્તા, ભોજન, મીઠાઈ, મિનરલ વોટર, કેમેરા સહિતના અન્ય ખર્ચમાં લાખો રૂપિયાના બિલો રજૂ થયા છે. કોંગ્રેસે આને જનતાના પરસેવાના પૈસાનો દુરુપયોગ ગણાવ્યો છે.
ડેપ્યુટી કમિશનર ચેતન નંદાણીની અધ્યક્ષતામાં બનેલી સમિતિએ તમામ ફાઇલો મંગાવીને તપાસ શરૂ કરી છે. સમિતિમાં અન્ય ડેપ્યુટી કમિશનર હર્ષદ પટેલ, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ભરત કાથરોટીયા, ચીફ એકાઉન્ટન્ટ અમીત સવજીયાણી અને ટેક્નિકલ સિટી એન્જિનિયર પરેશ અઢીયા સામેલ છે. સમિતિ આવતા સપ્તાહે અહેવાલ રજૂ કરે તેવી ધારણા છે.
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