અમદાવાદમાં ડિમોલિશનઃ '70 વર્ષથી રહેતા હતા, અમારા સપનાનું ઘર તોડી નાખ્યું'; ધ્રૂસકે ધ્રૂસકે રડતા મહિલાએ કહ્યું- હવે અમે ક્યાં જઈશું?
અમદાવાદના ઉત્તર ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સરસપુર, રખિયાલ, પોટલીયા પાસે ત્રિકમલાલ ચાર રસ્તાથી એવરેસ્ટ ચાર રસ્તા સુધી ડિમોલિશન કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
Published : September 10, 2026 at 4:40 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં ઝડપથી વિકાસ થઈ રહ્યો છે. જેના અનુસંધાનમાં ઘણી જગ્યાઓ ગેરકાયદેસર મકાનો તોડવામાં આવી રહ્યા છે, તો ઘણી જગ્યાએ રોડ પહોળા કરવા માટે ડિમોલેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આજે અમદાવાદના ઉત્તર ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સરસપુર, રખિયાલ, પોટલીયા પાસે ત્રિકમલાલ ચાર રસ્તાથી એવરેસ્ટ ચાર રસ્તા સુધી ડિમોલેશન કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જેમાં 83 બાંધકામોને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. જે લોકોના ઘર તૂટ્યા અને બેઘર થયા તેમની હાલત દયનિય બની છે.
અસરગ્રસ્ત કિશનભાઇ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, 'આજે અમારા મકાનો તોડી પાડ્યા. અમારા નાના-નાના છોકરાઓ છે, એમની સ્કૂલો ચાલુ છે, તેઓ કેવી રીતે સ્કૂલ જશે? સવારથી અમે કંઈ ખાધું નથી. સવારે જ બુલડોઝર લઈને આવી ગયા હતા. અમારો બધો સામાન પણ ઘરની અંદર છે. સામાન બહાર કાઢવાનો પણ ટાઈમ નથી મળ્યો. અમારી ભયંકર ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે. અમે સવારથી તાપમાં હેરાન થઈ ગયા છીએ. અમારી પાસે હવે ઘર નથી. ના તો અમને ઘર આપવા માટે કંઈ કીધું છે તો અમે ક્યાં જઈએ.'
પીડિત હિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, હું વર્ષોથી અહીંયા જ રહું છું છેલ્લા 70 વર્ષથી અમારા પરિવારના લોકો અહીંયા રહે છે. મારો જન્મ પણ અહીંયા જ થયો હતો. અમારી પાસે લાઈટ બિલ, પાણીનું બિલ અને બધા જ ડોક્યુમેન્ટ છે. તો પણ રોડ પહોળો કરવા માટે અમારા મકાન તોડી નાખ્યા છે.
બાબુભાઈ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, 'પોટલીયા ચાર રસ્તા પાસે હું રહું છું. આ મારું 70 વર્ષ જૂનું મકાન છે. અમને બીજા મકાનની વ્યવસ્થા કરી આપી નથી, એ લોકોએ આવીને બસ તોડી પાડ્યા. અમારે સામાન કાઢવાનો પણ ટાઈમ મળ્યો નથી. જે સામાન બચ્યો છે, અમે તેને એક કારખાનામાં મૂક્યો છે અને એ કારખાનામાં 8થી 10 લોકોના સામાન મુકવામાં આવ્યા છે. હવે અમારી એટલી ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે કે, હવે અમે ક્યાં જઈએ?'
હંસાબેને જણાવ્યું હતું કે, '80 વર્ષથી અમારા ફેમિલીના લોકો અહીંયા રહે છે. આજે અમારા સપનાનું ઘર તોડી નાખ્યું. નાના-નાના બચ્ચાઓ બેઘર થઈ ગયા. સ્કૂલ ચાલુ છે એમના ભણતર ઉપર અસર પડશે. અને અમે સડક પર આવી ગયા છીએ. અમે છૂટક મજૂરી કરી ઘર ચલાવતા હતા પરંતુ હવે શું કરીશું?'
નિમિષાબેને જણાવ્યું હતું કે, 'અમે ઘરથી બેઘર થઈ ગયા, હવે ક્યાં જઈએ, અમારા નાના નાના બાળકો છે. બધા લોકો ફૂટપાથ પર આવી ગયા છે. રાત્રે અમારી હાલત કેવી થશે? અમારી પાસે ખાવા માટે પણ કશું નથી. અમને નોટિસ પણ આપી હતી, પણ અમને ખબર નહોતી કે આજે જ આ લોકો આવીને બુલડોઝર ચલાવી દેશે.'
તો બીજી તરફ એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર ઝોનનાં સરસપુર, રખિયાલ વોર્ડમાં ત્રિકમલાલ ચાર રસ્તાથી એવરેસ્ટ ચાર રસ્તા સુધીની 700 મીટર લંબાઈમાં 30.50 મીટરની પહોળાઈની રોડલાઈનમાં આવતા બિન રહેણાંક પ્રકારના કુલ 83 બાંધકામોને ખાતાકીય રીતે સ્થાનિક પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે અમલીકરણ કરવાની કામગીરી આજ રોજ કરવામાં આવી છે.
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