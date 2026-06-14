ETV Bharat / state

વઢવાણમાં ડિમોલિશન દરમિયાન તંત્રની ટીમે બાંધકામો સાથે 250 વર્ષ જૂનો કૂવો તોડી પાડ્યો, સ્થાનિકો વિફર્યા

ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન વઢવાણના સતવારા પરા વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામોની સાથે 250 વર્ષથી જુના કૂવાને તોડી પડાતા લોકોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો.

ડિમોલિશન કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિકોનો વિરોધ
ડિમોલિશન કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિકોનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં હાલમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધા ને ધ્યાને લઇ અને કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હોવાના કારણે જે દબાણો કરવામાં આવ્યા છે, તે તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં ખાસ કરીને વઢવાણ વિસ્તારમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા રોડ રસ્તાના કામ હવે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સતવારાપરા વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાના કામોનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

રોડ-રસ્તાના કામો કરતા સમયે સતવારાપરા વિસ્તારમાં દબાણો નડી રહ્યા હતા, ત્યારે આ બાબતે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ટીમો દ્વારા દબાણો હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ખાસ કરીને સતવારા પરા વિસ્તારમાં આવેલા ઐતિહાસિક કૂવાઓ તથા બાંધકામ તોડવાની કામગીરી પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ આ બાબતનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો ને ડિમોલિન મુદ્દે સ્થાનિક લોકો રોડ ઉપર આવી ગયા હતા.

ડિમોલિશન કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિકોનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર ઘટના મુદ્દે આ વિસ્તારમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ પણ દોડી ગયા હતા,પરંતુ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનો પણ સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો હતો અને 250 જુના ઐતિહાસિક કુવા તોડવામાં આવ્યા હોવા બદલ વિરોધ નોંધાવ્યો,તાત્કાલિક જે કૂવા તોડવામાં આવ્યો છે, તેનું રીનોવેશન કામ હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી હતી. કારણ કે હાલમાં વઢવાણમાં પાણીની તંગી છે ત્યારે વપરાશ માટેનું પાણી આ વિસ્તારના લોકો કૂવામાંથી લેતા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે, અને રોડ ઉપર કૂવા 250 વર્ષથી વધુ જૂના છે, ત્યારે કૂવા કોઈને નડતા નથી પરંતુ રોડ રસ્તા પહોળા કરવાના બહાને કૂવા તોડવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હોવાનો પણ સ્થાનિક લોકો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું.

સ્થાનિકોના વિરોધના પગલે દબાણ હટાવની કામગીરી હાલ પુરતી કરાઈ બંધ
સ્થાનિકોના વિરોધના પગલે દબાણ હટાવની કામગીરી હાલ પુરતી કરાઈ બંધ (Etv Bharat Gujarat)

લોકોના રોષને પગલે આ કામગીરી બંધ કરાવવામાં આવી હતી અને હાલના તબક્કામાં જો કુવાઓ અને અન્ય મિલકતો તોડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તો અગામી સમયમાં લીમડી-સુરેન્દ્રનગર હાઇવે ચક્કાજામ કરવાની ચીમકી પણ સ્થાનિક લોકો દ્વારા આપવામાં આવી છે. રોડ-રસ્તાના કામો ભલે કરવામાં આવે અને નવીનીકરણના કામો ભલે કરવામાં આવે પણ 250 વર્ષથી જુના ઐતિહાસિક કૂવામાંથી આ વિસ્તારના લોકો પાણી લઈ રહ્યા હોવાનું જણાવી અને આ કામગીરી આ અટકાવી છે અને કોઈપણ પ્રકારે આ કૂવા ન તોડવા અંગેની માંગ કરવામાં આવી છે.

સતવારા પરા 250 વર્ષ પહેલાનો કૂવો તોડી પડાતા લોકોમાં રોષ
સતવારા પરા 250 વર્ષ પહેલાનો કૂવો તોડી પડાતા લોકોમાં રોષ (Etv Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારના સ્થાનિક રહેવાસી ભાવેશ નકુમ જણાવે છે કે વઢવાણમાં પાણીની અનિયમિતતા છે, ત્યારે સતવારા પરા વિસ્તારમાં પાણી ન મળતું હોવાના કારણે સ્થાનિક લોકો વપરાશ અને અન્ય પશુઓને પીવડાવવા માટેનું પાણી આ કૂવામાંથી લે છે, જેને લઈને આ કૂવા જો તોડી નાખવામાં આવશે તો પીવાના પાણી અને પશુઓને પીવડાવવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાશે અને 250 વર્ષ પહેલા વઢવાણ સ્ટેટ દ્વારા આ કૂવાઓ બંધાવી દેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે તે તોડી પાડવા અંગેની કવાયત શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે અગામી સમયમાં જો કૂવાઓ બુરી દેવામાં આવશે અને તેના ઉપર રોડ રસ્તાઓ બનાવવામાં આવશે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.

વઢવાણના સતવારાપરા વિસ્તારમાં દબાણ હટાવ કામગીરીનો વિરોધ
વઢવાણના સતવારાપરા વિસ્તારમાં દબાણ હટાવ કામગીરીનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

વોર્ડ નંબર 13ના એન્જિનિયર ભાર્ગવ પરમાર સાથે ટેલિફોનિક રીતે વાતચીત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દબાણ હટાવવા ગયા તે દરમિયાન સ્થાનિક લોકો એકત્રિત થઈ ગયા અને આ કામગીરી બંધ રખાવવામાં આવી છે, પરંતુ હવે કાયદેસર ત્રણ નોટિસો આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જે રોડ રસ્તાના કામો ઉપર દબાણ કરવામાં આવ્યા છે તે દૂર કરવામાં આવશે અને તોડી પાડવામાં આવશે. રોડ-રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, તેમાં અડચણરૂપ થશે તો તેમના વિરોધમાં પણ પગલાં ભરવાની તૈયારી મહાનગરપાલિકાની છે.

  1. જામનગરના બેડી વિસ્તારમાં ‘સાયચા ગેંગ’ના દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર, ₹1.17 કરોડની જમીન ખુલ્લી કરાઈ
  2. વિરમગામ-સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ સ્ટેટ હાઈવે પર મેગા ડિમોલિશન, 4 હજાર સ્ક્વેર મીટર જમીનમાંથી દબાણ સાફ કરાયું

TAGGED:

DEMOLITION AT WADHWAN
DEMOLITION AT SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR NEWS
ડિમોલિશન
DEMOLITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.