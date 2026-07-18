વડોદરાના યવતેશ્વર કમ્પાઉન્ડમાં HCના આદેશ બાદ ડિમોલિશન શરૂ, કલેક્ટરની હાજરીમાં વહીવટીતંત્રે કાર્યવાહી હાથ ધરી
કાર્યવાહી દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર પણ સ્થળ પર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી.
Published : July 18, 2026 at 10:00 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના યવતેશ્વર કમ્પાઉન્ડમાં હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ આજે ડિમોલિશનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. કલેક્ટરની હાજરીમાં વહીવટીતંત્રે જમીનનો સત્તાવાર કબજો મેળવી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. સમગ્ર વિસ્તારમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સ્થાનિક મહિલાઓએ વધુ સમય આપવા માંગ કરી હતી.
વડોદરા શહેરના યવતેશ્વર કમ્પાઉન્ડ વિસ્તારમાં હાઈકોર્ટના આદેશના અનુસંધાને આજે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. વહેલી સવારથી જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. કાર્યવાહી દરમિયાન જિલ્લા કલેક્ટર પણ સ્થળ પર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી.
હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ સંબંધિત જમીનનો સત્તાવાર કબજો વહીવટીતંત્ર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સ્થળ પર ફેન્સિંગ કરવાની તેમજ સરકારી માલિકી અને કોર્ટના આદેશ અંગેના સૂચના બોર્ડ લગાવવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારપછી ડિમોલિશનની કામગીરી તબક્કાવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. કામગીરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર રહ્યા હતા.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા એસડીએમ, મામલતદાર સહિતની વિવિધ અધિકારીઓની ટીમોને કામગીરી માટે તૈનાત કરવામાં આવી હતી. ડિમોલિશન માટે જરૂરી મશીનરી અને કર્મચારીઓની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન કોર્ટના આદેશનું પાલન થાય અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી.
કાર્યવાહી દરમિયાન સ્થાનિક મહિલાઓએ જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. મહિલાઓએ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે અને તે માટે તેમને વધુ સમય આપવામાં આવે. જોકે, વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, હાઈકોર્ટના અમલમાં રહેલા આદેશના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને કોર્ટના આદેશ મુજબ ડિમોલિશનની કામગીરી યથાવત રાખવામાં આવશે.
પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે સમગ્ર વિસ્તારમાં પ્રવેશ પર નજર રાખવામાં આવી હતી અને કોઈ કાયદો-વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન ઊભો ન થાય તે માટે જરૂરી તમામ તકેદારી રાખવામાં આવી હતી. વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા મુજબ કોર્ટના આદેશના પાલન માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગામી તબક્કાની કામગીરી પણ નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે. હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં વહીવટી તંત્રની દેખરેખ હેઠળ ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલુ છે.
યવતેશ્વર કમ્પાઉન્ડમાં હાઈકોર્ટના આદેશના અમલરૂપે વહીવટીતંત્ર દ્વારા ડિમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સ્થાનિકો દ્વારા વધુ સમયની માંગ કરવામાં આવી હોવા છતાં કોર્ટના આદેશ અનુસાર કાર્યવાહી ચાલુ રાખવામાં આવી છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે વહીવટી તંત્ર દ્વારા આગામી કાર્યવાહી પણ નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: