સુરત: 10 લાખ રત્નકલાકારોને દિવાળી પહેલાં બોનસ-ઓવરટાઇમ ચૂકવવાની માંગ
ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાતે જિલ્લા કલેક્ટર, ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટર અને લેબર વિભાગના ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું
Published : October 24, 2026 at 8:10 PM IST
સુરત: દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં કામ કરતા લાખો રત્નકલાકારોને ઓવરટાઇમનું મહેનતાણું અને બોનસ ચૂકવવાની માંગ ઉઠી છે. આ મુદ્દે ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાત દ્વારા સુરત જિલ્લા કલેક્ટર, ફેક્ટરી ઇન્સ્પેક્ટર અને લેબર વિભાગના ડેપ્યુટી કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. યુનિયને કારખાનાઓમાં તપાસ હાથ ધરી રત્નકલાકારોને તેમના કાયદેસરના હક્કો અપાવવા અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી પેઢીઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
રત્નકલાકારોને બોનસ-ઓવરટાઇમ ચૂકવવા માંગ
યુનિયનના જણાવ્યા મુજબ, સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં અંદાજે 8થી 10 લાખ રત્નકલાકારો કામ કરે છે. હીરા ઉદ્યોગ દેશને મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી હુંડિયામણ કમાઈ આપે છે, પરંતુ અગાઉ મંદીના કારણે રત્નકલાકારોના પગારમાં ઘટાડો થતાં અનેક કામદારોની આર્થિક સ્થિતિ કફોડી બની હતી. હવે લેબ્રોન ડાયમંડ, રિયલ ડાયમંડ અને સીવીડી ડાયમંડના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હલચલ વધતાં ઉદ્યોગની કેટલીક કંપનીઓમાં ઓવરટાઇમ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનું યુનિયને જણાવ્યું છે.
ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલીક કંપનીઓમાં રત્નકલાકારો પાસે ઓવરટાઇમ કામ કરાવવામાં આવે છે, પરંતુ તેમને નિયમ મુજબનું મહેનતાણું અને બોનસ ચૂકવવામાં આવે છે કે નહીં તે અંગે તપાસ થવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત હક્ક રજા, પગાર સ્લિપ, ગ્રેજ્યુએટી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF), કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC) તેમજ આરોગ્ય અને સુરક્ષાનાં સાધનો જેવા કાયદેસરના લાભો કામદારોને મળે છે કે નહીં તેની પણ ચકાસણી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
બોનસ અને ઓવરટાઇમ કામદારોનો કાયદેસરનો અધિકાર: ભાવેશ ટાંક
ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ ભાવેશ ટાંકે જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી વેકેશન પહેલાં રત્નકલાકારોને બોનસ અને ઓવરટાઇમનું મહેનતાણું મળે તે જરૂરી છે. તેમણે કોડ ઓન વેજીસ અને ગુજરાતના વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કામકાજની પરિસ્થિતિ સંબંધિત નિયમોનો ઉલ્લેખ કરીને શ્રમ વિભાગ દ્વારા આ મામલે ગંભીરતાથી તપાસ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.
ભાવેશ ટાંકના જણાવ્યા મુજબ, સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારો કામ કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં હીરાના વેપારમાં થોડી હલચલ જોવા મળતાં કેટલીક કંપનીઓમાં ઓવરટાઇમ શરૂ થયો છે. આવી સ્થિતિમાં કામદારોને ઓવરટાઇમનું યોગ્ય મહેનતાણું અને બોનસ ચૂકવવામાં આવે છે કે નહીં તેની તપાસ કરવા માટે સંબંધિત સરકારી અધિકારીઓને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
યુનિયને માંગ કરી છે કે, વહીવટી તંત્ર અને શ્રમ વિભાગની ટીમો હીરાનાં કારખાનાઓમાં તપાસ કરે અને જો બોનસ કે ઓવરટાઇમના મહેનતાણાની ચૂકવણીમાં નિયમભંગ થયાનું જણાય તો સંબંધિત એકમો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરે. દિવાળીના તહેવાર પહેલાં રત્નકલાકારોને તેમના હક્કનું મહેનતાણું મળે તે માટે તંત્ર તાત્કાલિક પગલાં ભરે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
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