ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર ખોલવા માગ,સાંસદ હરિભાઇ પટેલે લોકસભામાં ઉઠાવ્યો મુદ્દો
ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર ના હોવાને કારણે અરજદારોએ મુંબઇ,દિલ્હી અને ચેન્નાઇ સુધી લાંબા થવું પડે છે
Published : December 3, 2025 at 4:24 PM IST
ગુજરાતમાં મહેસાણા સહિત અમેરિકન વિઝા માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ ના હોવાને કારણે લોકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઇ પટેલે લોકસભામાં શૂન્યકાળ દરમિયાન ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર આપવાની માંગણી કરી છે. ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટર ના હોવાને કારણે અરજદારોએ મુંબઇ,દિલ્હી અને ચેન્નાઇ સુધી લાંબા થવું પડે છે.
ગુજરાતમાં અમેરિકન વિઝા સેન્ટરની માંગ
લોકસભામાં મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઇ પટેલે કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રાલય કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ ગુજરાતમાં અમેરિકા માટે વી.એફ.એસ (વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર) ખોલવાની માંગણી કરી છે. સાંસદ હરિભાઇ પટેલે શૂન્યકાળ દરમિયાન ગુજરાતને અમેરિકન વિઝા સેન્ટરનો લાભ આપવા માંગ કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાંથી દર મહિને હજારો લોકો અમેરિકાના વિઝા માટે કરે છે અરજી
ગુજરાતમાંથી દર મહિને હજારો લોકો અમેરિકા જવા માટે વિઝા અરજી કરે છે.જોકે, વિઝા પ્રોસેસ માટે આખા ગુજરાતમાં કોઇપણ સ્થળે વી.એફ.એસ (વિઝા એપ્લિકેશન સેન્ટર) ઉપલબ્ધ ના હોવાને કારણે અમેરિકાના વિઝા મેળવવા માટે નાગરિકો અને અરજદારોએ મુંબઇ,દિલ્હી કે ચેન્નાઇ જવું પડે છે. અરજદારો માટે આ પ્રક્રિયા અત્યંત બોજાળુ અને સમય લેતી બની જાય છે.
"ગુજરાત અમેરિકા સાથે વેપાર અને રોકાણનું મહત્ત્વનું કેન્દ્ર છે. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી હજારો લોકો અમેરિકન વિઝા માટે અરજી કરે છે પરંતુ વિઝા પ્રક્રિયાની અછત અને વી.એફ.એસ સેન્ટર નહીં હોવાના કારણે નાગરિકો અનાવશ્યક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે છે. ગુજરાતમાં કોઈપણ સ્થળે વી.એફ.એસ. કેન્દ્ર ખોલવાથી ન માત્ર સ્થાનિક અર્થતંત્ર પ્રોત્સાહન મળશે, સાથે સાથે સ્થાનિક લોકોનો સમય અને નાણાં પણ બચશે" , લોકસભા સાંસદ હરિભાઇ પટેલ