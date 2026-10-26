"સરકાર સામે નહીં જુએ તો ગામડાં ખાલી થઈ જાશે" દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ નહીં થતા રોષ
રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલા ચાર દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ નહીં થતા ખેડૂતોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 26, 2026 at 7:51 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ રાજ્યમાં પાણીની અછતની સ્થિતિને જોતા રાજ્ય સરકારે ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. જો કે આ જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો સમાવેશ નહીં કરવામાં આવતા સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લાના ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લાના જિલ્લાના ખેડૂતોએ માગ કરી છે કે, તેમના જિલ્લાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે.
સુરેન્દ્રનગરમાં 25%થી વધુ વરસાદની ઘટ
ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સરેરાશ 25 ટકા કરતા પણ વધારે વરસાદની ઘટ છે. ઓછા વરસાદના પગલે મોટા જળાશયો સૂકાઈ રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો સૌથી મોટા ગણાતા ધોળીધજા ડેમમાં પણ હવે માત્ર 16 ફૂટ જેટલું જ પાણી બચ્યું છે. ગામડાઓમાં નાના તળાવોના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે.
માલધારીઓ પશુઓ સાથે હિજરત કરવા મજબૂર
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાંચ તાલુકાના માલધારીઓને હિજરત કરવા જેવી સ્થિતિ છે. મૂળી, સાયલા, થાનગઢ,ચોટીલા જેવા તાલુકામાં પશુઓના ઘાસચારો નહીં મળતા માલધારીઓને પોતાને પશુઓને કેવી રીતે નિભાવવા તેની સમસ્યા સતાવી રહી છે. પોતાના પશુઓને બચાવવા માટે માલધારીઓ પરિવાર અને પશુઓ સાથે અન્યત્ર સ્થળાંતર કરવા માટે મજબૂર બની ગયા છે.
"સરકાર સામે નહીં જુએ તો ગામડાં ખાલી થઈ જશે"
સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂત આગેવાન અને ભાજપના નેતા મોહન પટેલનું કહેવું છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. જો સરકાર સામે નહીં જુએ તો ગામડાઓ ખાલી થઈ જશે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કેટલ કેમ્પ ખોલવામાં આવે અને સૌની યોજનામાંથી પાણી છોડીને તળાવો ભરવામાં આવે. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને પણ દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લો જાહેર કરવામાં આવે તેવી તેમણે માગ કરી છે.
આ તરફ મૂળી તાલુકાના ખેડૂત આગેવાન રામકુ કરપડાએ ETV BHARATને જણાવ્યું હતું કે, ચાલુ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં 40%નો ઘટાડો થયો છે, 25% વરસાદ પણ ઓછો પડ્યો છે, જેની અસર હાલ વર્તાઈ રહી છે. ગામડાના તળાવો ખાલી થઈ ગયા છે, તે છતાં પણ સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગરનો સમાવેશ કર્યો નથી. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લામાં સુરેન્દ્રનગરના સમાવેશ કરવામાં નહીં આવે તો, આગામી દિવસોમાં આંદોલનનો માર્ગ અપનાવશે.
મહત્વનું છેકે, રાજ્ય સરકારે કચ્છ, જામનગર, પોરબંદર અને દેવભૂમિદ્વારકા એમ ચાર જેટલા જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. આ દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં હેક્ટર દીઠ 8500 રૂપિયા અને બે હેક્ટરની મર્યાદામાં 17000 રૂપિયા સુધીની સહાય કરવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પશુ દીઠ 80 રૂપિયાની સહાય બે મહિના સુધી આપવાનો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ ગૌશાળામાં પશુઓના નિભાવ માટે રાહત દરે ઘાસચારો આપવાની વ્યવસ્થા ઉભી કરવાનો પણ નિર્ણય કરાયો છે. ઉપરાંત શ્રમિકો માટે 150 દિવસની રોજગારી અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા માટે સૌની યોજનાની પાઈપલાઈન લંબાવવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
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